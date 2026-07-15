Zendaya cuenta cómo construyó a Atenea para la película ‘La Odisea’, de Christopher Nolan

En la esperada cinta de Christopher Nolan, ‘La Odisea’, que sigue el relato de Odiseo en su regreso a casa tras la guerra, en medio de enemigos, semidioses y obstáculos de tipo natural y sobrenatural, la actriz Zendaya interpreta a Atenea, la emblemática diosa griega, que acompaña por momentos al estelar, encarnado por Matt Damon.

Antes del estreno de la película, la actriz dijo a EFE que tenía para lograr el personaje tenía que entender “aquello sobre lo que Atenea preside o gobierna”.

Atenea, personaje destacado en el poema épico griego ‘La Odisea’, de Homero, es diosa de la sabiduría y de las artes, que actúa como la gran protectora divina del héroe Odiseo y su familia.

La película narra el viaje de Odiseo de regreso a su reino de Ítaca tras la guerra de Troya, pero tarda 20 años en hacerlo, mientras su esposa, Penélope, tiene que lidiar durante ese periodo de tiempo con los muchos pretendientes instalados en su palacio.

Atenea es quien guía a Odiseo a casa

“Atenea transmite una sensación de sabiduría y calma cuando aparece y se muestra ante Odiseo. Sin embargo, al mismo tiempo, carga con un gran peso. Creo que su propósito principal no es solo guiarlo, sino enseñarle y ayudarle a afrontar el dolor que ha causado, y ayudarle a intentar redimir lo que queda de su humanidad para que, finalmente, pueda regresar a casa”, añadió la actriz que anteriormente se ha llevado los aplausos en ‘Euphoria’.

Para ‘La Odisea’, que llega este jueves 16 de julio a los cines, Nolan utilizó cámaras IMAX para filmar la película, lo que ofrece al espectador una experiencia cinematográfica más nítida y realista, pensada para que la persona sienta que está dentro del filme. En su premier la semana anterior en Londres, la crítica la calificó como una obra maestra del cine.

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