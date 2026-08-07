¿Qué películas y series ver en Netflix, HBO Max, Disney+ y más este fin de semana?

Wagner Moura, Meryl Streep, Anne Hathaway, Lady Gaga, Ella Rubin y Emily Tennant integran los elencos de las películas y series recomendadas para este fin de semana.

‘The Last House’- Netflix

Jason, Riley y sus hijos Ruth y Noah están atrapados en su casa y deben crear una estrategia para sobrevivir. Fotografía por: Netflix

Jason Delgado (Wagner Moura) y Riley (Greta Lee) son los padres de Ruth (Riley Chung y Emma Ho) y Graham (Gabriel Barbosa y Noah Alexander Sosnowski). La vida de la familia cambia dramáticamente pues quedan atrapados en su casa: puertas y ventanas selladas y ninguna explicación a lo que está pasando. Los Delgado no conocen los motivos del encierro ni la identidad del autor, pero deben buscar una estrategia para sobrevivir. Con Sid Edwards como Max Richardson, Audrey Anderson en el papel de Susan y Jed Aukin en el rol de Scott.

‘El diablo viste a la moda 2 ‘- Disney+

Los tiempos han cambiado y Miranda Presley (Meryl Streep) afronta la crisis de credibilidad de Runway, la revista a la que ha dedicado su vida. Emily Charlton (Emily Blunt), quien fue su asistente es ahora su rival y amenaza con dejarla sin trabajo, pero Nigel (Stanley Tucci) convence a Irv, el presidente de Elias-Clarke de contratar a Andy Sachs (Anne Hathaway). La editora da la batalla con sus reportajes e idea una estrategia que salvará la revista y a su antigua jefe. Con Patrick Brammall como Peter, Justin Theroux en el papel de Benji, Kenneth Branagh en el rol de Stuart y Lady Gaga.

‘Sterling Point’- Prime Video

Annie Jacobson (Ella Rubin) vive en Nueva York con su gemelo Connor (Keen Ruffalo) y Steven, su padre adoptivo (Jay Duplass). Su vida cambia cuando se entera que su abuelo materno les ha heredado una isla en Canadá. La joven viaja al lugar para saber detalles de la vida de su mamá, quien falleció cuando los hermanos eran niños, pero se encuentra con más de un misterio. Con Amélie Hoeferle en el rol de Ramona, Jacob Whiteduck interpreta a Ellis y Missie Pyle como Denise Ballantine.

‘Bake Off Brasil: el gran pastelero’- HBO Max

Con la conducción de Nadja Haddad, regresa el reality culinario que en su temporada número 12 reúne a 18 pasteleros que buscan quedarse con el título de Mejor Pastelero Aficionado de Brasil. Sus preparaciones serán evaluadas por Beca Milano y Giuseppe Gerundino, los jurados que en esta edición buscan creatividad y técnica.

‘Lazos que se rompen’- Lifetime

La segunda película del especial ‘Rostros del engaño´, narra la historia de Anna (Emily Tennant), quien decide infiltrarse en la reunión anual de una secta para rescatar a su hermana Nina (Natalie Sharp). En esta aventura debe enfrentarse al líder del grupo, un hombre con carisma, pero tremendamente peligroso. Integran el elenco Greyston Holt (Ray), Andrew Francis (Trask), Marnie Mahannah (Kelly) y Benjamin Stevens (Victor).

Sábado 8 a las 9:00 p.m.

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