Rauw Alejandro convirtió al reguetón en obra de teatro: así fueron sus conciertos en Bogotá

Bogotá se vistió de terciopelo, charol, vestidos y trajes elegantes para recibir a Rauw Alejandro y su gira musical, que más que un concierto, fue una puesta en escena que rompió con los tradicionales espectáculos de música urbana.

El artista llevó Al Movistar Arena de la capital colombiana “Cosa Nuestra”, una experiencia musical ambientada en los años 60s que cuenta la historia de amor y engaño de Raúl y María. Las canciones del cantante puertorriqueño se transformaron en el hilo conductor, todo dentro de una narrativa que mezcla baile, efectos especiales y escenografía de la época.

Desde el inicio, el ambiente se sintió distinto. Un maestro de ceremonia ubicado en el público anunció que el ‘show’ estaba por comenzar, mientras que un telón gigante, de color amarillo, que caía sobre la tarima principal, subía de a poco para descubrir completamente el escenario.

Esta vez, el público no presenció la entrada explosiva típica de un espectáculo de reguetón; en su lugar, en las pantallas se anunciaba que se daría inicio al primero de los cuatro actos de la obra. Entre fuego, el artista saltó a escena. Una luz lo seguía mientras los fanáticos enloquecían con los primeros acordes de “Punto 40″. Rauw, vestido con sombrero, traje formal y un largo gabán negro, reflejaba el tono de la noche: sofisticado, misterioso, y lleno de dramatismo.

Durante tres horas, las canciones se convirtieron en escenas dentro de una obra que también exploró las raíces puertorriqueñas del artista, y su evolución musical que va desde el reguetón a la bomba, pasa por la salsa y se queda en el bolero. Hicieron parte de este recorrido canciones clásicas como “Tatto” y “Desesperados”, y se escucharon sus más recientes éxitos, entre ellos el cover de “Tú con él” y “Khé”.

El orgullo boricua dio lugar a quizá uno de los momentos más impactantes de la noche. En medio del concierto, Rauw Alejandro apareció en el escenario con una máscara gigante para rendir con ella un homenaje a los “Vejigantes”, una figura folclórica de su país. El artista bailaba entre los sonidos de bongos y tambores.

En el espectáculo participó un numeroso grupo de actores y bailarines, además los asistentes pudieron disfrutar de escenas llenas de energía, en las que se involucraron automóviles que fueron vitales a la hora de vivir momentos casi cinematográficos.

El público bogotano respondió como si también hiciera parte del elenco de la puesta en escena y llenó tres veces el Movistar Arena para presenciar “Cosa Nuestra”.

Setlist de Rauw Alejandro con “Cosa Nuestra”

Acto 1

“Punto 40″

“De Carolina”

“Panties y brasieres”

“Déjame entrar”

“Santa”

“Mil Mujeres”

“El cuco.o”

“Tatto”

“Fantasías”

“El efecto”

“Desesperados”

Acto 2

“Revolú”

“Náufragos”

“Commited”

“La Old Skul”

“No me sueltes”

“Todo de ti”

“Carita linda”

“Besito en la frente”

“Guabann.Sexx”

“Amor de nuevo

Acto 3

“2/catorce”

“Buenos términos”

“Diluvio”

“Khé”

“Pensándote”

“Dile a él”

“Tiroteo”

“Ni me conoce”

Acto 4