Diana de Gales: así fue el accidente que causó su muerte, cuántos años tenía y más

Antes de convertirse en una figura de la monarquía británica, Diana Frances Spencer era una joven aristócrata que, a los 20 años, se casó con el entonces príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido. Desde ese instante, pasó a ser conocida como la princesa de Gales, y su vida se convirtió en el centro de atención de la prensa y de millones de personas alrededor del mundo. A lo largo de los años, Diana logró ganarse un lugar especial en el corazón del público gracias a su cercanía, su estilo único y su dedicación a diversas causas humanitarias. Su matrimonio con Carlos culminó en divorcio en 1996.

¿Cómo murió Diana de Gales? Así fueron sus últimas horas

Era 31 de agosto de 1997. El mundo despertaba con una noticia que nadie podía creer: Diana de Gales había perdido la vida en un trágico accidente de tránsito en París. La princesa se desplazaba con su entonces pareja, Dodi Al Fayed, cuando el automóvil sufrió un violento choque en el túnel del Pont de l’Alma.

Las últimas horas de Diana comenzaron el sábado 30 de agosto. La princesa y Dodi Al Fayed estaban en la capital francesa, disfrutando del verano juntos. Esa noche, se encontraban en el hotel Ritz, perteneciente a la familia Al Fayed. Afuera, un grupo de fotógrafos aguardaba para capturar cada uno de sus movimientos, algo que se había vuelto una constante en la vida de Diana debido al inmenso interés que generaba su vida privada, especialmente después de su divorcio del hijo de la reina Isabel.

Cerca de la medianoche, Diana y Dodi decidieron dejar el hotel. En el carro también iba su guardaespaldas, Trevor Rees-Jones. Henri Paul, el subdirector de seguridad del Ritz, iba al volante. Según la cronología que publicó The Guardian, salieron del hotel alrededor de las 00:25 del 31 de agosto, y ya era seguido de cerca por fotógrafos y motociclistas de la prensa.

Minutos después de dejar el hotel, el Mercedes en el que viajaban se adentró en el túnel del Pont de l’Alma, cerca del río Sena. Fue allí donde ocurrió el trágico accidente que marcaría un antes y un después en la historia de la monarquía británica. El automóvil perdió el control y chocó de manera violenta contra una de las estructuras del túnel. Dodi Al Fayed y Henri Paul perdieron la vida en el impacto. Trevor Rees-Jones sufrió heridas graves, pero logró sobrevivir. Diana, por su parte, también resultó gravemente herida y fue llevada de urgencia al hospital Pitié-Salpêtrière de París donde se le realizó una intervención de emergencia.

Los médicos lucharon por salvarle la vida durante varias horas, pero, lamentablemente, por la gravedad de las heridas, Diana fue declarada muerta alrededor de las 04:00 de la madrugada del 31 de agosto de 1997. En ese momento, Lady Di tenía 36 años.

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La muerte de la Princesa Diana fue hace 29 años. Fotografía por: GettyImages

¿Cuál fue la causa del accidente en el que murió Diana de Gales?

La muerte de Diana generó una gran cantidad de investigaciones tanto en Francia como en el Reino Unido. Se examinaron a fondo las circunstancias del trágico accidente, incluyendo cómo se conducía el vehículo y la presencia de fotógrafos que seguían de cerca el automóvil. Las indagaciones revelaron que Henri Paul, quien estaba al volante del Mercedes, había estado consumiendo alcohol, lo que contribuyó a una conducción peligrosa. Además, la investigación judicial británica también se centró en los vehículos que estaban persiguiendo el carro en el que se transportaba Lady Di.

A lo largo de los años, han surgido muchas teorías sobre lo que realmente sucedió esa noche. Sin embargo, las investigaciones oficiales sobre la muerte de Diana y Dodi Al Fayed han recopilado testimonios, documentos y pruebas durante años para intentar aclarar lo que ocurrió en el accidente. Diana dejó dos hijos: el príncipe William y el príncipe Harry. Su funeral se llevó a cabo el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster, en Londres, rodeado de una conmovedora manifestación de duelo que quedó grabada en la memoria de todos.

¿Cuántos años tendría Diana de Gales hoy?

Si Lady Di estuviera viva, el mes pasado hubiera celebrado su cumpleaños número 65, pues había nacido el 1 de julio de 1961. Su muerte inesperada causó un gran impacto en todo el mundo, transformando esa fecha en una de las más tristes y memorables de la historia reciente de la monarquía británica.