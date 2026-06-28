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El expríncipe Andrés pide indemnización a Carlos III y envía polémicos mensajes a sus hijas

El expríncipe Andrés, hermano del actual rey de Inglaterra repudiado por sus nexos con el pederasta Jeffrey Epstein ha vuelto a ser noticia por sus exigencias al monarca y recomendaciones a las princesas Eugenia y Beatriz.

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Por Redacción Vea
28 de junio de 2026
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York (L) and Britain's King Charles III leave following a Requiem Mass, a Catholic funeral service, for the late Katharine, Duchess of Kent, at Westminster Cathedral in London on September 16, 2025. King Charles will strip his younger brother Andrew of his royal titles and long-term residence, the palace said in a statement on on October 30, 2025. "His Majesty has today initiated a formal process to remove the Style, Titles and Honours of Prince Andrew," it said. "Prince Andrew will now be known as Andrew Mountbatten Windsor," it said, adding that he would also move out of his long-time home on Windsor Castle's sprawling grounds. The announcement followed fresh outrage at accusations made against him by one of Jeffrey Epstein's main accusers, charges he has denied. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Fotografía por: ADRIAN DENNIS

Tras meses de ausencia, el expríncipe Andrés que perdió todos sus títulos y privilegios por su relación con el pederasta Jeffrey Espstein, volvió a ser noticia tras publicarse en el Daily Mail que envió unos mensajes muy directos a sus hijas, Beatriz y Eugenia. Además estaría dispuesto a luchar por una jugosa suma que cree su hermano debe darle.

Por una parte, les dijo que fueran sin falta a la boda de su primo, Peter Phillips, celebrada el pasado 6 de junio. Allí las dos princesas se encontrarían con el rey Carlos, su esposa Camila, así como con el príncipe William y su esposa Kate.

Sin embargo, poco después se conoció que las hijas de Andrés no cruzaron palabra con el rey, ya que se sentaron muy lejos y Carlos III y su esposa dejaron pronto el evento.

El expríncipe Andrés le habría dicho a sus hijas que deben “mantener la cabeza bien alta”, como una manera también de alentarlas para que por ningún motivo permitan que sus títulos, aún son princesas, les sean arrebatados.

Andrés de York querría jugosa cantidad de dinero como indemnización

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de lo publicado por el tabloide es que Andrés estaría pidiéndole una indemnización al rey Carlos III por haberlo desalojado de la casa Royal Lodge en pasado febrero. También querría una fuerte suma de dinero para su exmujer, Sarah Ferguson, con quien vivía en la residencia que es propiedad de la monarquía y por la que posteriormente se estableció Andrés no pagó arriendo mientras la ocupó.

El despojado y desalojado Andrés, cuyo nombre ahora es Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor, consideró que su hermano se extralimitó en las medidas contra él.

Por otra parte según Hola Américas, Carlos III no se ha visto con sus sobrinas en reuniones privadas en mucho tiempo y estaría incluso evitándolas.

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