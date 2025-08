El Príncipe Harry negó pelea con el príncipe Andrés. ‘Nunca pasó’

El príncipe Harry desmintió de forma categórica las versiones que circulan en medios británicos sobre una supuesta pelea física con su tío, el príncipe Andrés. La información, contenida en un nuevo libro titulado Entitled: The Rise and Fall of the House of York del autor Andrew Lownie, fue publicada por el diario Daily Mail y replicada por diversos portales internacionales.

¿Qué pasó entre el príncipe Harry y el príncipe Andrés?

Según extractos filtrados del libro, la supuesta confrontación habría ocurrido en 2013, durante una reunión familiar en la que el príncipe Andrés habría hecho comentarios despectivos sobre Meghan Markle, por entonces aún no vinculada sentimentalmente con Harry. El autor asegura que la discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico, en el que el duque de Sussex habría golpeado a su tío en el rostro, dejándolo con la nariz sangrando.

Sin embargo, un portavoz del príncipe Harry salió al paso de estas afirmaciones y negó con firmeza que haya existido algún altercado con Andrés de York. “Puedo confirmar que el príncipe Harry y el príncipe Andrés nunca han tenido una pelea física, ni el príncipe Andrés jamás hizo los comentarios que se le atribuyen sobre la duquesa de Sussex”, declaró el vocero en un comunicado enviado a varios medios británicos, entre ellos Sky News y The Standard.

¿Qué dijo el príncipe Harry?

El equipo del duque de Sussex calificó las afirmaciones como “inexactitudes graves, dañinas y difamatorias”, y aseguró que ya se ha tomado acción legal. De hecho, informaron que enviaron una carta formal al Daily Mail en la que exigen rectificación por haber difundido pasajes del libro que consideran completamente falsos.

La disputa ocurre en medio de un contexto en el que la relación entre el príncipe Harry y el resto de la familia real británica se ha mantenido tensa desde su salida oficial de la monarquía en 2020. Aunque han sido múltiples los desencuentros documentados con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe William, esta es una de las primeras veces en que se le vincula en un supuesto conflicto con el príncipe Andrés.

El autor del libro, Andrew Lownie, ha sido conocido por publicar investigaciones sobre miembros de la realeza y figuras históricas británicas. Aunque ha defendido la veracidad de sus fuentes, hasta el momento no ha respondido públicamente a la reacción del príncipe Harry ni a la advertencia legal por parte de sus representantes.

Esta nueva controversia se suma a una larga lista de tensiones en la Casa de Windsor que han salido a la luz en los últimos años, especialmente tras la publicación del libro autobiográfico de Harry, Spare, y su mediática entrevista junto a Meghan Markle con Oprah Winfrey en 2021. Sin embargo, en esta ocasión, el duque de Sussex optó por una estrategia más contundente: negación total y defensa legal.

A la espera de una eventual respuesta del príncipe Andrés o del propio autor del libro, el caso podría escalar si los abogados del príncipe Harry continúan por la vía judicial, lo cual daría inicio a un nuevo capítulo en la compleja y pública relación de los Windsor con los medios y con los relatos que buscan reconstruir su historia desde fuera de los muros del palacio.