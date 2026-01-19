El príncipe Harry perdió demanda contra importante medio de comunicación

En los últimos años, Harry inició varias demandas contra distintos medios británicos, a los que acusó de haber violado su privacidad durante décadas. Entre sus acusaciones se incluyeron supuestas prácticas ilegales para obtener información, como el acceso no autorizado a datos personales y otras técnicas invasivas que han sido empleadas por algunos tabloides.

El hijo del rey Carlos III aseguró que el constante acoso de los medios ha tenido un impacto significativo en algunas de las decisiones más cruciales de su vida, incluyendo su decisión de dejar de ser un miembro activo de la familia real junto a su esposa, Meghan Markle, en 2020.El duque de Sussex ha enfatizado en varias ocasiones su deseo de que los medios de comunicación rindan cuentas por prácticas que, a su juicio, han invadido la privacidad de su familia.

Justicia británica no le da la razón al príncipe Harry

Recientemente, la justicia ha desestimado una de las demandas que presentó contra ‘Daily Mail’, un importante grupo de medios. El duque de Sussex no tuvo éxito en su demanda contra Associated Newspapers Limited (ANL), el grupo que publica los diarios Daily Mail y Mail on Sunday, ya que no pudo demostrar que el medio había obtenido información sobre su vida privada de manera ilegal.

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Príncipe Harry. (Photo by Suzanne Plunkett / POOL / AFP) Fotografía por: SUZANNE PLUNKETT

Harry no estaba solo en esta batalla legal. También se unieron a la causa otras seis personalidades, incluyendo al cantante Elton John, la actriz Elizabeth Hurley, la cineasta Sadie Frost, David Furnish, el exdiputado Simon Hughes y la baronesa Doreen Lawrence. Todos ellos acusaron al grupo editorial de haber utilizado durante años tácticas como la interceptación de mensajes de voz, la contratación de investigadores privados, la instalación de dispositivos de escucha y el acceso no autorizado a información confidencial para sacar a la luz exclusivas.

Según el magistrado, aunque los demandantes manifestaron dudas sobre el origen de las publicaciones, también es posible que la información viniera de fuentes legítimas, como colaboradores, asesores de prensa, amigos o personas cercanas a ellos.