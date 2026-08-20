El príncipe Harry y Meghan regresan a Gran Bretaña después de seis años. Esto se sabe

Este miércoles, varios medios internacionales confirmaron que, después de haberse apartado de sus funciones reales, Harry y Meghan Markle volverían a establecerse en el Reino Unido. Al parecer, “planean abandonar Estados Unidos antes de fin de mes para instalarse en una residencia privada no real, que, según informes, está situada en las afueras de Londres”, afirmó The Telegraph.

Los planes de Meghan y Harry en Reino Unido

Por otro lado, la BBC aseguró que, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, ya estarían matriculados en un colegio para comenzar sus estudios en septiembre. Además, el rey Carlos III estaría feliz con la noticia, pues podrá ver “más a la familia a título personal, pero su estatus de simples particulares no cambiará”. Aunque regresarán a Gran Bretaña, los Sussex seguirán siendo propietarios de su casa en California y de su residencia privada de vacaciones en Portugal.

Antes de irse a Estados Unidos, ambos vivían en Frogmore Cottage, una residencia que la reina Isabel II les había cedido en el 2019. No obstante, tras su traslado de país, no les fue renovado su derecho a ocupar la propiedad y en el 2023 les pidieron que abandonaran completamente la casa. Luego, esa residencia fue ofrecida al príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III.

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Meghan y Harry, duques de Sussex. Fotografía por: Getty Images

La pareja se había radicado en California, tan solo dos meses después de anunciar que reducirían sus compromisos como miembros de la familia real. Durante este tiempo, fueron vecinos de otras personalidades como Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow y Ariana Grande.

El comentarista real Richard Fitzwilliams declaró que la llegada de los duques de Sussex es “un acontecimiento extraordinario”. “Mi primera impresión francamente es (que) no lo lograron en Estados Unidos (...), básicamente fracasaron en convertirse en figuras relevantes en Hollywood”.

El pasado mes de julio, Harry tuvo uno de los encuentros más significativos con su padre. Viajó para visitarlo en Highgrove donde compartieron un almuerzo privado. La reunión fue muy especial porque el monarca tuvo la oportunidad de volver a ver a sus dos nietos después de casi cuatro años. A partir de ese momento, se comenzó a hablar en los medios que la relación entre padre e hijo ya estaba mucho mejor, abriendo la posibilidad de dejar atrás los enfrentamientos familiares. De hecho, el propio príncipe dijo: “No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”. Además, había expresado su deseo de ver a sus hijos en el país en el que él nació y creció y que pudieran conocer todo su entorno.