⁠Geri Halliwell de las ‘Spice Girl’ fue elegida por la reina Camilla como dama de compañía

La amistad entre la reina consorte del Reino Unido, Camilla, y la cantante Geri Halliwell ha dejado a muchos seguidores de la realeza británica sorprendidos. Lo que comenzó como una relación formal centrada en actividades benéficas y educativas ha evolucionado a lo largo de los años en un vínculo de confianza tan fuerte que varios medios británicos aseguran que la ex Spice Girl se ha convertido en una de las personas más cercanas a la reina.

¿Quién es Geri Halliwell?

Geri Halliwell, famosa en todo el mundo como “Ginger Spice”, saltó a la fama en los años noventa como parte de las Spice Girls, el grupo femenino más exitoso en la historia de la música pop, con más de 100 millones de discos vendidos a nivel global. Después de dejar la banda en 1998, se lanzó a una carrera como cantante solista, escritora y activista en diversas causas sociales. Sin embargo, en los últimos años, su nombre ha estado cada vez más asociado a la familia real británica. Halliwell está muy involucrada en iniciativas que promueven la lectura y la alfabetización, una de las principales causas que la reina Camilla apoya. Gracias a este trabajo conjunto, ambas mujeres han logrado crear un lazo especial.

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La diseñadora Victoria Beckham ha vuelto a unir fuerzas con Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton y Geri Halliwell para apoyar a la fundación AKT, que apoya a jóvenes sin hogar del colectivo LGBTQI+. Fotografía por: Agencia Bang Showbiz

Según informes de medios europeos, la relación entre Camilla y Halliwell ha evolucionado hasta convertirse en una auténtica amistad. La cantante ha estado presente en varias recepciones del Concurso de Ensayo de la Commonwealth, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la reina. En esos eventos, se les ha visto charlando de manera muy cercana e incluso rompiendo un poco las normas del protocolo real, con abrazos y gestos de cariño en público. La conexión ha sido tan fuerte que algunas publicaciones han llegado a referirse a la artista como una especie de “dama de compañía moderna” para Camilla, una persona de confianza que la acompaña en ciertos compromisos y con quien comparte tanto intereses personales como profesionales.

“Es más que una dama de compañía. Llegan juntas con la pompa real, Geri escucha atentamente mientras la gente le confía sus historias, tocándoles el brazo o la mano. Tienen caballos en común, así que apostaría a que algún día la veremos en un carruaje en Ascot”, dijo un amigo de los Reyes a Richard Eden, editor del periódico británico.

En 1997, Geri conoció al Rey Carlos, cuando era el príncipe de Gales. “Siento que el príncipe Carlos forma parte de la historia de las Spice Girls. Lo consideramos un Spice Boy. Estuvo ahí desde el principio y lo vio crecer y brillar, nuestro futuro Rey, creo que es brillante lo que hace. Lo admiro mucho y como representante de nuestro país, creo que deberíamos estar muy orgullosos de lo que hace. Es un hombre moderno, un miembro de la realeza moderno, tiene conciencia social", dijo en ese momento.