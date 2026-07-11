Harry, Meghan y sus hijos se reunieron con el rey Carlos III por primera vez en cuatro años

El rey Carlos III recibió este viernes en una reunión privada al príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, en un encuentro que marca un nuevo capítulo en la relación entre los duques de Sussex y la familia real británica.

La cita, celebrada en la residencia de Highgrove House, se convirtió en la primera ocasión en la que el monarca, la reina Camila y los duques de Sussex coincidieron desde hace varios años, tras un prolongado distanciamiento que ha sido objeto de atención internacional.

Aunque el Palacio de Buckingham no reveló detalles sobre la conversación ni difundió imágenes del encuentro, distintos medios británicos coincidieron en señalar que la reunión se desarrolló en un ambiente estrictamente privado.

La visita también permitió que Carlos III volviera a compartir tiempo con sus nietos, Archie y Lilibet, a quienes no veía desde su última estancia en el Reino Unido durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

Un reencuentro tras años de tensiones

La relación entre el príncipe Harry y la familia real atravesó uno de sus momentos más complejos después de que él y Meghan Markle renunciaran a sus funciones como miembros activos de la monarquía en 2020 y se trasladaran a Estados Unidos.

A partir de entonces, la pareja protagonizó varias entrevistas y proyectos audiovisuales en los que expusieron diferencias con la institución, además de la publicación de ‘Spare’, las memorias de Harry, en las que abordó episodios personales y familiares.

En ese contexto, el encuentro de este viernes ha sido interpretado por la prensa británica como un posible gesto de acercamiento, aunque hasta el momento no existen indicios de que represente una reconciliación definitiva. Ninguna de las partes se ha pronunciado sobre el contenido de la conversación ni sobre la posibilidad de nuevos encuentros en el futuro.

La reunión también ocurre mientras el rey Carlos III continúa con el tratamiento que recibe tras el diagnóstico de cáncer anunciado en 2024. Diversos analistas consideran que la situación personal del monarca ha favorecido la intención de fortalecer los vínculos familiares, especialmente con sus nietos, con quienes ha mantenido un contacto limitado en los últimos años.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia del príncipe William. Los reportes publicados este viernes coinciden en que el heredero al trono no participó en la reunión, lo que refleja que las diferencias entre los dos hermanos continúan sin mostrar señales públicas de resolverse.

Por ahora, el encuentro queda como una reunión de carácter familiar cuyos detalles permanecen bajo reserva. Sin declaraciones oficiales adicionales ni fotografías difundidas por el Palacio de Buckingham, el reencuentro ha despertado expectativas sobre el futuro de la relación entre Harry y la familia real, aunque todavía es pronto para determinar si marcará el inicio de una etapa distinta para la monarquía británica.

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