Harry y Meghan volverían al Reino Unido en familia después de cuatro años

De acuerdo con medios internacionales, el príncipe Harry y Meghan Markle están organizando un viaje muy especial al Reino Unido, y esta vez llevarán a sus pequeños, Archie y Lilibet, con ellos, en medio de señales de acercamiento con la Corona y de una aparente mejora en las condiciones de seguridad que durante años impidieron este tipo de desplazamientos.

Al parecer, los duques de Sussex tienen planes de regresar al Reino Unido el próximo mes para participar en actividades relacionadas con los Invictus Games, una iniciativa que Harry fundó para apoyar a veteranos militares que han sufrido heridas o enfermedades. Esta visita coincidiría con los eventos que marcarán la cuenta regresiva de un año para la edición de Birmingham 2027. Este viaje sería especialmente significativo, ya que incluiría a Archie, de siete años, y a Lilibet, de cinco. Los pequeños apenas han tenido la oportunidad de visitar el Reino Unido desde que la familia se mudó a Estados Unidos. De hecho, su última visita fue durante las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Elizabeth II en 2022. Según informes recientes, Harry está deseando que sus hijos se conecten más con sus raíces británicas y pasen tiempo con miembros de la familia real.

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¿Por qué Harry y Meghan dejaron de ir al Reino Unido?

La historia comienza en enero de 2020, cuando Harry y Meghan anunciaron su decisión de dar un paso atrás en sus roles como miembros activos de la familia real británica. Primero se mudaron a Canadá y luego se establecieron en California, Estados Unidos, donde iniciaron una nueva vida lejos de las responsabilidades de la monarquía. Desde ese momento, la relación con la familia real ha pasado por varios altibajos.

Las entrevistas que han dado, el documental que produjeron para Netflix y las revelaciones en las memorias de Harry, tituladas Spare, han intensificado las tensiones, especialmente con su hermano, el príncipe Guillermo. Además, surgió una disputa que se convirtió en un gran obstáculo para sus visitas al Reino Unido: la cuestión de la seguridad. Al dejar de ser miembros activos de la familia real, Harry y Meghan perdieron la protección policial que el Estado británico les proporcionaba. Durante años, el príncipe ha estado en una batalla legal para intentar recuperar esa protección, argumentando que la seguridad de su esposa e hijos no estaba asegurada. Incluso en 2025, Harry llegó a decir que no podía imaginar llevar a Meghan y a sus hijos al Reino Unido bajo las condiciones actuales, debido a los riesgos que creía que enfrentaban.

Meghan y Harry Fotografía por: Getty Images

¿Habrá un reencuentro con el rey Carlos III?

Uno de los temas que más curiosidad despierta es la posibilidad de que Harry, Meghan, sus hijos y el rey Carlos III se reencuentren. Varios medios han informado que el monarca está interesado en fortalecer los lazos familiares y en volver a ver a sus nietos, con quienes ha tenido muy poco contacto desde que los Sussex se mudaron a California. Algunas versiones incluso sugieren que Carlos III ha estado involucrado en conversaciones sobre las medidas de seguridad necesarias para facilitar esta visita. Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre un encuentro familiar, fuentes cercanas a la realeza indican que la relación entre padre e hijo ha mostrado signos de mejora en los últimos meses.