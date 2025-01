¿Lilibeth y Archie, hijos de Harry y Meghan, aparecerán en el reality de Netflix?

Meghan Markle está a solo unos días del lanzamiento de With Love, Meghan, su reality show que se podrá ver en Netflix a partir del 15 de enero, y se rumora que tiene varias sorpresas preparadas para sus seguidores, una de ellas relacionada con Archie y Lilibet, sus dos hijos.

La esposa del príncipe Harry, anfitriona del programa de 8 capítulos, en los que incluye a varios invitados como la actriz Abigail Spencer, Danna Scott en Suits, además de los chefs Alice Waters y Roy Choi, mantiene una charla muy personal mientras comparte recetas de platos dulces y salados y entrega tips para el hogar. Precisamente la actriz y productora Mindy Kaling, una de las celebridades que acompañó a Meghan en la grabación de With Love, Meghan, reveló, en una charla con los medios, una sorpresa que la duquesa de Sussex tiene preparada para los televidentes.

La declaración de Mindy Kaling, amiga de Meghan Markle, abrió la posibilidad de la aparición de Archie y Lilibet ante las cámaras. Fotografía por: Insta

Meghan Markle podría sorprender en ‘Whith love Meghan’

Kaling, quien también es escritora y comediante, reconocida como la doctora Mindy Lahiri en The Mindy Project y como Kelly Kapoor en The Office, es una de las amigas más cercanas de la duquesa y contó, en una entrevista para Variety, que había grabado el programa unos meses después de la llegada de Anne, su hija menor. En la misma charla habló del lado más íntimo de la ex actriz de Suits, a quien le encanta la jardinería y tiene su propio jardín, pero agregó un dato adicional, “no quiero revelar demasiado, pero hicimos una fiesta de té para niños”. De inmediato, entre los internautas y los medios, comenzó a barajarse la posibilidad de la aparición, en este capítulo, de Archie, de 6 años y Lilibet, de 4, sus hijos con el príncipe Harry, pues es bien sabido que los duques de Sussex han preferido preservar la privacidad de sus pequeños a toda costa.

¿El príncipe Harry estaría en el ‘reality’?

En diciembre, la familia, que reside en Montecito (California) publicó una postal navideña en donde aparecen los menores, pero no se puede apreciar sus rostros. Ocurrió lo mismo en enero, pues en el video que Meghan subió a su cuenta de Instagram, donde rindió homenaje a Guy, su beagle que falleció hace unos días, también se ven, compartiendo momentos cotidianos en familia, pero en ningún momento están de frente ante la cámara.

Aunque en primera instancia se habló de la aparición del príncipe Harry en With Love, Meghan, esta posibilidad fue descartada, así como el hecho de conocer ciertos lugares de la casa de los Sussex, pero se reveló que el reality show fue grabado en un lugar alquilado, cercano a su casa.