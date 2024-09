Meghan Markle acusada de hostigar a sus empleados ¿Qué dice el príncipe Harry?

Cuando Isabel II aún estaba viva ordenó una investigación contra los duques de Sussex, específicamente contra Meghan Markle, dadas las reiteradas quejas que había sobre el trato que ella tenía hacia sus empleados o servidores en palacio. Las pesquisas comenzaron cuando los duques todavía vivían en Inglaterra.

Aparentemente, desde el 2018 y hasta su salida del Reino Unido rumbo a América, Meghan no gozó de popularidad entre las personas a su servicio. Hace pocos meses una de ellas rompió el silencio y quiso hablar abiertamente de los atropellos de su ex jefa. Lo hizo Samantha Cohen, quien había sido secretaria privada de Isabel II por 17 años y fue ascendida para ser la asistente personal de los duques de Sussex. El ascenso terminó siendo una pesadilla.

“Se suponía que yo solo me iba a quedar unos seis meses, pero tuve que aguantar 18″. La razón es que no encontraban a nadie que pudiera, y quisiera, sustituirla. “Y cuando encontramos a esas personas, se marcharon de gira por África con Harry y Meghan. Pero todos renunciaron antes de volver al Reino Unido”, dijo sobre lo ocurrido en la visita oficial que los duques de Sussex realizaron entre septiembre y octubre de 2019. Samantha fue uno de las diez empleados que se quejaron y detonaron la investigación en palacio.

Meghan Markle sería una ‘duquesa difícil’

Ahora es en Estados Unidos donde residen los duques, desde el 2020, que se escuchan señalamientos de acoso por parte de Meghan. The Hollywood Reporter publicó un artículo sobre la que ha denominado la ‘duquesa difícil’ refiriéndose a Meghan.

Se trata de un escrito que aborda las renuncias que ha tenido la duquesa de parte de sus colaboradores. El último en dejar a los duques fue Josh Kettler, quien trabajó solo tres meses como jefe de personal del príncipe Harry y renunció solo un día antes del viaje de los duques a Colombia.

“Meghan es terrible”, menciona medio hollywoodense

“Todo el mundo le tiene miedo a Meghan”, menciona el Hollywood Reporter refiriendo una fuente cercana a los duques. “Ella menosprecia a la gente, no acepta consejos. Los dos (el príncipe Harry y Meghan Markle) toman malas decisiones y cambian de opinión con frecuencia. Pero Harry es una persona de lo más encantadora, no se da aires de grandeza. Ella es simplemente terrible”. La publicación sugiere que el príncipe no hace nada ni siquiera reprocharle a su esposa su conducta.

El panorama es lo suficientemente amplio como para que quienes han renunciado se agrupen en lo que se ha llamado el ‘Club de supervivientes’ de los Sussex, menciona el Hollywood Report e incluye nombres como Toya Holness, su secretaria de prensa hasta 2022, o Catherine St-Laurent, quien solo duró un año como jefa de la fundación Archewell, creada por los duques.

‘El Hollywood’ también recuerda la investigación por las mismas conductas de Meghan en el Reino Unido que datan del 2018, año en el que se casó con el príncipe. También señala que el resultado de la investigación nunca fue público y Meghan desestimó los señalamientos, asegurando que se trataba de una campaña de desprestigio.

Volviendo a las acusaciones en Estados Unidos las fuentes citadas mencionan “inclinación a las rabietas”; “emails furiosos a las 5 de la mañana” y “Va por ahí como una dictadora de tacones altos, ladrando órdenes furiosa. La he visto hacer llorar a hombres adultos”.

