Meghan Markle enfureció y se cansó de las comparaciones con Lady Di

Cuando en el 2020 Meghan Markle y el príncipe Harry protagonizaron el llamado Megxit sabían que lo que ocurriría en adelante, no sería fácil. La decisión de separarse de la familia real y buscar vida en América, inicialmente en Canadá y luego en Estados Unidos, donde viven en Montecito, california, derivaría en actitudes distantes de parte d ellos miembros de la realeza británica.

Eso sumado a los textos que los duques de Sussex han lanzado, entrevistas y otras declaraciones, acerca de la frialdad de la familia Windsor, lo poco empáticos que pueden llegar a ser y más infidencias familiares, han hecho que la pareja sea poco querida en el ambiente real. Incluso, los súbditos británicos los acusan de desagradecidos y en las encuestas de popularidad, que se hacen anualmente, Harry y Meghan ocupan los últimos lugares, ganando en desaprobación a la reina Camila, quien por años fue el personaje más criticado y señalado en Gran Bretaña por ser la ‘otra’, cuando Carlos y la princesa Diana estaban juntos.

A lo largo de los últimos cuatro años, ha habido desencuentros entre Harry y su familia. William, su hermano mayor y heredero al trono, no lo quiere ver y solo comparte espacios obligados con él, como ocurrió recientemente en el funeral de su tío político, Robert Fellowes, le pasado 28 de agosto. Y anteriormente en el de la Reina Isabel, en 2022.

El príncipe Harry sigue buscando hacer las paces con su familia

No obstante, hace varios meses han comenzado a circular informaciones acerca de la decisión de Harry de no publicar más historias o secretos de familia, para acercarse más a los suyos. Se habla de llamadas, palabras amables y hasta la contratación de asesores para que Harry ya no sea repudiado por su parentela. Al parecer, algo de esto ha funcionado. En el pasado cumpleaños del príncipe, ocurrido el 15 de septiembre, cuando el hijo menor de Carlos y Lady Di llegó a los 40 años, la familia lo felicitó, sin embargo, la manera en que lo hizo la Casa Windsor habría levantado furia en su esposa, Meghan Markle.

La felicitación, fue vía redes sociales y en la imagen que se utilizó para desearlo un feliz día a Harry, solo aparecía él. Se trata de una instantánea que tiene dos versiones, ya que fue tomada a él solo y también se le fotografió en el mismo lugar con su esposa.

Según la revista Heat, que entrevistó a una fuente cercana a los Sussex, como la denomina, ella celebra que la familia se acerque a su marido porque sabe lo importante que es para él, no obstante, también siente rabia por la manera en que se pronunciaron.

“Está feliz por Harry porque sabe lo mucho que esto significa para él, pero también está comprensiblemente molesta. Cree que podría estar enviando el mensaje de que es a Harry a quien están dispuestos a perdonar. Parece obvio que lo aceptarían de nuevo en un santiamén y, como siempre, Meghan es la que está equivocada. Elegir una imagen sin ella en ella se sintió simbólico y como un desaire, ya sea intencional o no, y, según todos los informes, está furiosa por eso. Se niega a que la dejen fuera de esta manera”, mencionó la fuente.

Meghan Markle ya no quiere ser comparada con la princesa Diana

Sobre cómo afecta esto el matrimonio, el entrevistado mencionó que Harry la apoya y la relación se solidifica. “Esto ha reforzado su sentimiento de que no la quieren aquí, y nunca la han querido. Parece que hay un esfuerzo coordinado para socavar su matrimonio. La ironía es que esto solo la está fortaleciendo a ella y a Harry porque, por más feliz que esté de recibir esta muestra de amor y apoyo, está profundamente herido por la falta de respeto que se le está mostrando a su esposa. Es exactamente la misma situación contra la que se quejó antes de dimitir, así que es un momento bastante agridulce”.

De otro lado, según la fuente, Meghan está hastiada de ser comparada constantemente con su fallecida suegra Lady Di y Harry la entiende. “Es una enorme responsabilidad estar casada con el hijo de la Reina de Corazones…. Es maravilloso que el público todavía ame a Diana con tanto fervor; Harry está agradecido por eso, pero el lado negativo es que la gente es injustamente dura con su esposa. Él esperaba que hubiera una capa adicional de presión sobre Meghan, pero nunca imaginó que se pondría así de fea. Es muy duro para Meghan cuando la gente la critica y dice que está tratando de copiar a Diana, cuando todo lo que está haciendo es tratar de honrar su memoria y continuar con su legado”.

Según lo dicho a Heat, Meghan entiende el valor del nombre de la princesa Diana, pero la comparación la llega a afectar. “Diana es un espíritu muy influyente en la vida de ambos, y eso puede pesar un poco en términos de presión, especialmente con todas las comparaciones. Algunas de ellas son bastante crueles”.

Lo curioso de toda esta situación es que por años, Meghan anheló la imagen de Lady Di, incluso sus amigas de cuando era actriz han comentado en entrevistas que ella quería llegar a ser como la princesa y por ello, planeó conquistar a su hijo menor.

