Meghan Markle se despidió de Guy: “Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás”

Meghan Markle compartió con sus seguidores un doloroso suceso de su vida privada. La esposa del príncipe Harry despidió a uno de los seres más especiales, una partida que la llenó de sentimiento. La duquesa de Sussex le rindió homenaje a Guy, su perro, y contó detalles de su llegada a su vida. “En 2015, adopté un beagle de un refugio de perros en Canadá. Había estado en un refugio de animales sacrificados en Kentucky y le habían dado unos días de vida. Lo adopté…y me enamoré”. La californiana decidió llamarlo Guy (chico) porque en lugar donde lo tenían lo llamaban ‘chico pequeño’.

En 2015, Meghan adoptó a Guy en un refugio para perros en Canadá. Fotografía por: Instagram

Meghan Markle y su inseparable compañero

Durante estos años, su perrito estuvo a su lado en los momentos más especiales de su vida, entre ellos, por supuesto, su relación con el príncipe Harry, con quien se casó el 19 de mayo del 2018. La anfitriona y empresaria reveló que Guy también vivió instantes difíciles relacionados con su salud, y recordó que, junto a su entonces novio, viajaba durante muchas horas para verlo. En el video, que la nuera del rey Carlos III compartió con sus seguidores, aparecen Harry, su esposo y Archie y Lilibet, sus dos hijos, de 6 y 4años, en caminatas, paseos y hasta un picnic, donde se puede apreciar a Meghan junto a su hija y sus mascotas.

La duquesa, que mencionó que Guy aparecerá en los episodios de With Love, Meghan, su reality show, que se estrena el 15 de enero, expresó todo su dolor. “He llorado tantas lágrimas que ya no puedo contarlas: el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua que corre sobre tu rostro de alguna manera te haga no sentirlas o fingir que no están allí. Pero están allí. Y eso también está bien”. La ex actriz de Suits terminó su publicación con unas tiernas palabras. “Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás”.