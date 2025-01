Meghan Markle volvió a Instagram después de 5 años. Video que posteó es tendencia

Meghan Markle parece tener muchas noticias para el año que comienza. La duquesa de Sussex, madre de Archie y Lilibet, abrió su nueva cuenta de Instagram, @meghan, y puso al aire un video suyo, grabado por el príncipe Harry, donde aparece corriendo por la playa, cerca de Montecito, California, donde tiene su hogar. En un momento se detiene y escribe 2025 en la arena. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuáles son los planes de la cuñada del príncipe William, es un hecho que este regreso, después de haber declarado, en el 2019, que no volvería a las redes sociales, es un adelanto de las actividades con las que, según los expertos, la exactriz espera volver a brillar.

Meghan Markle tiene varios proyectos en espera. Se dice que podría ser generadora de contenido, empresaria o anfitriona de una serie. Fotografía por: Getty Images

Una de las hipótesis que se maneja, tal vez la más fuerte, tiene que ver con el lanzamiento de American Rivera Orchand, su marca de estilo de vida y bienestar. Aunque en el 2024 se esperaba que Meghan Markle debutara en el mundo de los negocios, al parecer, permisos y licencias han rechazado el hecho.

Te puede interesar: Príncipe Harry habla sobre rumores de divorcio con Meghan Markle: “Es difícil”

¿Meghan Markle será ‘influencer’?

Se dice también que la nacida en Los Ángeles, de quien siempre se ha dicho que espera volver a la actuación, aparecería de nuevo en pantalla, en una serie de cocina para Netflix, plataforma que firmó un contrato con los duques de Sussex que expira este año. En años pasados, la experiencia del nieto de la reina Isabel II y su esposa Meghan Markle no fue la mejor, pues los resultados de Heart of Invictus y Polo no fueron los esperados en audiencia ni en el retorno de la inversión.

Meghan también tendría otro camino: convertirse en generadora de contenido, pues el impacto generado por su nueva cuenta, con casi un millón de seguidores en menos de dos días, podría ser un indicador de su impacto en el público, algo que por supuesto, acrecentaría su patrimonio, incluso dicen algunos medios, podría cobrar un millón de euros por post publicado.

Video de Meghan Markle envía romántico mensaje

Las imágenes publicadas en @meghan, su nueva cuenta en Instagram, y que fueron logradas por el príncipe Harry, parecen enviar otro mensaje: no hay crisis matrimonial y mucho menos divorcio. En el 2024 se rumoró con insistencia, que Meghan y su esposo casados desde el 19 de mayo del 2018 con el príncipe Harry, tomarían caminos diferentes, pues era evidente su alejamiento, sobre todo en el manejo de sus agendas y en el hecho de no aparecer juntos en los eventos. Se dijo también que el hijo menor del rey Carlos III tendría deseos de volver a Inglaterra, mientras que su esposa se oponía, argumentando que temía por la seguridad de sus hijos.