Meghan Markle y el príncipe Harry viven en una casa prestada. ¿Cómo es y quién es el dueño?

La semana pasada la llegada de los duques de Sussex al Reino Unido se convirtió en la noticia en los medios ingleses. La pareja compuesta por la exactriz Meghan Markle y el hijo menor del rey Carlos III regresó y no en plan de vacaciones. Volvió con sus dos hijos: Archie y Lilibet y sus dos mascotas para vivir por un tiempo. De hecho, se confirmó que los niños ya están matriculados en un colegio privado de la zona.

Los duques, que se separaron de la familia real en el 2020 y se marcharon a vivir, primero a Canadá, y luego a Los Ángeles, California, donde adquirieron una mansión en Montecito, han señalado en entrevistas y un libro durante estos años, a la familia de él de discriminación y falta de empatía, al tiempo que Harry reveló que tuvo desencuentros fuertes con su hermano, William, heredero de la Corona. También hubo referencias a Kate Middleton y a Camila, la actual reina y madrastra de Harry.

La molestia de los miembros de la familia real hacia Harry ha sido evidente. De ahí que los medios locales aseguran que William no tiene ningún interés en acercarse a su hermano. Carlos III recibió a Harry hace unas semanas en una cita privada y breve.

Dentro de la nueva información acerca de los duques de Sussex y su permanencia en Reino Unido, donde no tendrán ningún papel relacionado con la casa real, ya que ellos renunciaron a esa posibilidad al separarse de la corona, según el Daily Mail, la pareja estaría interesada en adquirir una mansión con nueve habitaciones y nueve baños que además tenga amplios espacios sociales. Harry querría un lugar donde haya bastante naturaleza.

Ian Wace el millonario que le prestó la casa a Harry y a Meghan y sus nuevos vecinos

Sin embargo, mientras llega la propiedad que les gusta, el matrimonio, sus hijos y sus mascotas estarían viviendo en la mansión del millonario Ian Wace, de quien se dice posee una fortuna valorado en 1.200 millones de dólares.

La propiedad cuya dirección exacta se mantiene en confidencialidad, por asunto de seguridad, estaría ubicada al sur de Inglaterra en medio de naturaleza nativa y en un área que es considerada un refugio de ricos. Estaría valorada entre los 16 y los 20 millones de dólares y tendría todas las comodidades.

Se sabe que Ian Wace vivió una gran tragedia personal en 1994, cuando su primera esposa, Joanna, y sus dos hijos pequeños, Guy y Alicia, murieron en un accidente en Hampshire mientras él también iba como acompañante en el carro. Recordemos que la madre de Harry, Lady Di, murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en Paris, Francia,

Harry e Ian son muy amigos desde hace cerca de una década. En julio pasado cuando el príncipe y Meghan estuvieron de vacaciones en la isla privada que el millonario tiene en escocia llamada Tanera Mòr. Ian es fundador y CEO de Marshall Wace LLP, una de las gestoras de fondos de cobertura más grandes del mundo.

La publicación ABC reprodujo las revelaciones del Daily Mail y publicó que mientras Harry y Meghan están en la mansión de Ian tiene particulares y aristócratas de vecinos en los Coswolds. Cerca tienen propiedad David y Victoria Beckham, que fueron cercanos a Harry en algún tiempo, ya no tanto.

Otra vecina es es la baronesa Bamford. La exitosa empresaria y ejecutiva a cargo del imperio Daylesford Organics, que “dista mucho de ser fan de Meghan”, puntualiza ABC refiriendo al Daily Mail.

Jeremy Clarkson, dueño de granja Cotswolds Diddly Squat Farm, el escenario de su serie de Amazon ‘Clarkson’s Farm’ también está cerca y sería el mismo que en 2022, escribió una columna en ‘The Sun’ “en la que afirmaba odiar a Meghan con toda su alma y que soñaba con verla paseada a la fuerza por el Reino Unido mientras la multitud le arrojaba trozos de excremento”.

De momento, no se sabe cuánto tiempo estarán los Duques y su familia en la propiedad prestada. Lo que sí parece un hecho, es que Meghan se quedó sin el rol que se alcanzó a anticipar le habrían ofrecido en la tercera temporada de la serie ‘Los caballeros’ de Guy Ritchie, para Netflix.

El regreso a Inglaterra habría sido impulsado por este personaje, que ya no tiene. Según informes de la biógrafa real Tina Brown, la participación se retiró tras una reacción negativa en el Reino Unido al saber que Meghan estaría en el reparto.

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