Meghan Markle y sus hijos cancelan viaje. La razón por la que el príncipe Harry viaja solo

Aunque el príncipe Harry y su esposa, la duquesa de Sussex tenían planeado viajar juntos y con sus hijos a Inglaterra, en el primer viaje de la pareja a esas tierras desde el 2022, a última hora los planes cambiaron.

Este lunes el hijo menor del rey Carlos III aterrizó en Inglaterra solo, luego de que no diera fruto la solicitud de reforzar las medidas de seguridad para su familia mientras estuviera en el Reino Unido.

Según la información que ha trascendido por el Daily Mail, esto no descarta la posibilidad de que la familia se pudiera unir a Harry en un punto distinto a Londres.

La ausencia de Meghan y sus hijos Archie y Lilibet pone sobre la mesa nuevamente el tema de la seguridad que Harry perdió cuando decidió macharse de su país y alejarse de la monarquía británcia en el 2020. Cuando esto ocurrió el duque de Sussex perdió el privilegio de ser cuidado por la policía y la posibilidad de tener esquema de seguridad en sus visitas a su tierra natal es evaluada cada vez que anuncia su retorno. Esta vez claramente la evaluación no arrojó necesidad de protección adicional para su clan familiar.

Desde que dejó de ser miembro activo de la Familia Real en 2020, el duque perdió automáticamente la protección policial y cada una de sus visitas debe ser evaluada de forma individual por las autoridades británicas. Y en esta ocasión, su equipo esperaba una revisión de las medidas previstas, aunque finalmente no llegó a tiempo. Una circunstancia que habría llevado a descartar, por ahora,

¿Qué hará el príncipe Harry en Inglaterra?

La visita de Harry en esta oportunidad se ya ya que su presencia es requerida en Birmingham, donde encabezará el próximo viernes 10 de julio el anuncio de los Juegos Invictus 2027. Se especula que Meghan podría alcanzarlo allí, pero se descarta que sus hijos la acompañen.

Aunque según el tabloide británico, Harry no pierde las esperanzas de que sus hijos comiencen a tener más contacto con su país. Querría por ejemplo a visitar junto a Archie y Lilibet la finca de Althorp, donde está la princesa Diana, así como una reunión de su padre con sus dos nietos, a quienes el monarca no ve desde las fiestas del Jubileo de Platino de Isabel II ocurrida en el 2022.

Se sabe que en este viaje, el príncipe también sería aprovecha por él para indagar sobre el curso de la demanda que interpuso contra Associated Newspapers por la supuesta obtención ilegal de información, unas acusaciones que el grupo editorial niega.

Aquí más noticias que son tendencia