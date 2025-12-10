Murió el rey Harald V de Noruega: así fue su polémica historia de amor con la reina Sonia

El rey Harald V de Noruega murió este viernes 28 de agosto a los 89 años, tras permanecer hospitalizado en Oslo por problemas de salud. El monarca, que ocupó el trono desde 1991, deja como sucesor a su hijo Haakon y a la reina Sonia, su esposa durante casi seis décadas.

La historia de amor entre Harald y Sonia vuelve a cobrar protagonismo tras la muerte del monarca por una coincidencia que ha llamado la atención de medios internacionales: falleció apenas un día antes de cumplir 58 años de matrimonio. La pareja se casó el 29 de agosto de 1968, después de superar durante nueve años las resistencias de una institución que esperaba que el heredero eligiera a una mujer de la realeza o la nobleza.

Así inició la historia de amor entre el rey Harald y Sonia

Harald conoció a Sonja Haraldsen (nombre de pila) en 1959, cuando ambos tenían 21 años. Ella nació en Oslo y creció en Vinderen, hija del comerciante Karl August Haraldsen y Dagny Ulrichsen. No pertenecía a una familia real ni aristocrática, aunque tampoco provenía de un entorno humilde: recibió formación en corte y confección, estudió en Suiza y posteriormente cursó materias como francés, inglés e Historia del Arte.

El vínculo entre ambos pronto se convirtió en una relación sentimental, pero casarse era mucho más complicado. Harald era el heredero de Olav V y, de acuerdo con la tradición de las monarquías europeas de la época, se esperaba que contrajera matrimonio con una princesa o una mujer de la nobleza. Sonja, en cambio, era considerada una “commoner”, es decir, una mujer que no había nacido en la realeza ni en la nobleza.

Durante años, la relación permaneció en medio de la controversia. La posibilidad de que el heredero se casara con una mujer ajena a las casas reales generó un debate sobre el futuro de la monarquía noruega. Finalmente, Harald se mantuvo firme en su decisión de permanecer junto a Sonia.

La presión llegó hasta el rey Olav, quien antes de autorizar el matrimonio consultó al Gobierno, al presidente del Parlamento y a los líderes de los partidos políticos. El consentimiento llegó en marzo de 1968 y el compromiso fue anunciado oficialmente el día 19 de ese mes.

La pareja se casó el 29 de agosto de 1968 en la Catedral de Oslo, nueve años después de conocerse. La ceremonia reunió a unos 850 invitados y miles de personas siguieron el recorrido. En una imagen que simbolizó el cambio de postura de la familia real, el propio rey Olav acompañó a Sonia hasta el altar.

Después de la boda llegaron sus dos hijos, Märtha Louise, en 1971, y Haakon, en 1973. Cuando Olav murió en 1991, Harald se convirtió en rey y Sonja pasó a ser reina de Noruega.

Harald y Sonia junto a sus hijos Märtha Louise y Haakon. Foto de 1983. Fotografía por: Bjorn Sigurdson

En 2018, la pareja celebró sus bodas de oro en la misma Catedral de Oslo donde se había casado medio siglo antes. Harald murió este viernes, un día antes de que ambos cumplieran 58 años de matrimonio, cerrando una historia que comenzó con un romance cuestionado por la tradición y terminó convirtiéndose en uno de los matrimonios más longevos de una monarquía europea.

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