Palacio de Buckingham aclaró polémica por foto de cumpleaños del príncipe Harry

Henry Charles Albert David, también conocido como el príncipe Harry, celebró su cumpleaños número 40 el pasado 15 de septiembre. Razón por la cual recibió un mensaje de felicitación por parte del Palacio de Buckingham.

“Deseándole un feliz cumpleaños al duque de Sussex”, se leyó a través de distintas publicaciones en redes sociales en las que, además, se incluyó una fotografía del homenajeado. Precisamente, fue esta imagen la que desató una polémica.

¿Qué pasó con la foto de cumpleaños del príncipe Harry?

De acuerdo con los comentarios que se suscitaron por medio de redes sociales, la instantánea que compartió el Palacio de Buckingham para festejar a Enrique de Sussex, tomada el 11 de julio de 2018 durante un viaje a Dublín, habría sido recortada a propósito para dejar por fuera a Meghan Markle, su esposa.

Incluso, se publicó la imagen ampliada en la que se observa a la duquesa junto al padre de sus hijos. Esto fue considerado como una señal del supuesto distanciamiento entre la pareja de esposos, del que se especula desde hace varios meses.

Ante la polémica, un portavoz del Palacio de Buckingham acaró a The Independent que la foto no fue manipulada, sino que se trata de una segunda instantánea tomada por Jimmy Rainford, el mismo fotógrafo de la que ronda en redes sociales. Además, afirmaron que se eligió dicha imagen porque centra su foco en el príncipe Harry, para quien estuvo dedicado el mensaje de cumpleaños: “La imagen no fue alterada y se utilizó en el formato en el que fue recibida”.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024

¿Qué comieron el príncipe Harry y Meghan de Sussex en su visita a Colombia?

Aunque no se conoce el menú completo que degustaron los miembros de la familia real británica, se supo que una de las experiencias más destacadas de su visita fue la degustación de un clásico colombiano: el pandebono. Este delicioso pan de queso, suave y esponjoso, conquistó el paladar de los duques, quienes compartieron su entusiasmo a través de un comunicado oficial.

“Entre café, té y un delicioso pan de bono, un pan de queso tradicional colombiano, la vicepresidenta compartió su visión y su amor por Colombia”, expresaron Harry y Meghan en la misiva.

Por supuesto, las reacciones a este evento no se hicieron esperar en redes sociales, donde miles de colombianos se mostraron orgullosos de dar a conocer la gastronomía nacional ante el resto del mundo.