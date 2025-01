¿Por qué Carlos III no aconseja a Kate Middleton sobre el futuro? Su fuerte razón

El 2024 fue un año difícil para la monarquía británica y desde los primeros días creó un lazo de unión entre el rey Carlos III y Kate Middleton, princesa de Gales. El 16 de enero, el palacio de Kensington informó que la esposa del príncipe William se había sometido a una intervención quirúrgica abdominal y permanecería en el centro médico durante su recuperación. Dos días después, se anunció que el monarca se sometería a un “procedimiento correctivo” debido al agradamiento de su próstata. En la London Clinic, el hijo de la reina Isabel II visitó a su nuera, unas horas antes de someterse a su procedimiento médico. Mientras Kate estuvo hospitalizada por varias semanas, su suegro solo permaneció por tres días. El 29 de enero, el esposo de la reina Camilla fue dado de alta, y se supo que Kate se encontraba recuperándose en su casa en Windsor, junto al príncipe William y sus hijos George, Charlotte y Louis.

En el 2024, el rey Carlos III y Kate Middleton libraron duras batallas contra la enfermedad. Fotografía por: Getty Images

Mientras que el 5 de febrero, el rey Carlos III decidió, por medio de un comunicado emitido por el palacio de Buckingham, compartir con el mundo que tenía cáncer y que empezaría un tratamiento de forma ambulatoria, Kate Middleton reveló el 22 de marzo, que había sido diagnosticada de la misma enfermedad y que se encontraba en tratamiento de quimioterapia, al que se sometió en el hospital Royal Marsden. La princesa de Gales finalizó las sesiones en septiembre, y el 14 de enero comunicó que estaba en remisión. Durante todo este tiempo, tanto el príncipe William como la reina Camila asumieron varias de las funciones reales, así como la aparición en actos oficiales.

El rey Carlos III se preparó durante 64 años para reinar

Según el escritor y periodista Robert Hardman, el rey Carlos III valora enormemente a la esposa de su hijo William, quien se convertirá en reina consorte cuando el príncipe de Gales acceda al trono. Los halagos del soberano están consignados en su más reciente libro, New King, New Court. Charles III, The Inside Story (Nuevo rey, nueva corte. Carlos III, la historia interna), donde el hijo de la reina Isabel II pondera las acciones de Middleton como miembro de la realeza y como madre de George, Charlotte y Louis. “Un trabajo maravilloso, tanto con sus deberes reales como con la crianza de sus nietos”.

El vínculo entre Carlos III y Kate Middleton no podría ser más estrecho, así que no sería de extrañar que el soberano compartiera sus conocimientos y experiencia con la esposa de príncipe William, quien, además, es uno de los miembros más queridos de la realeza. Al parecer, según The Mirror, citando a Christopher Anderson, experto en asuntos reales, los consejos no están en la agenda, pues el Rey, que ostentó el título de príncipe de Gales durante 64 años, y está más preparado que ninguno, no estaría dispuesto a dejar su reinado durante un buen tiempo, y lo mismo sucede con la reina Camilla, su esposa. “Simplemente daría oxígeno a la idea de que podría no estar aquí por mucho más tiempo, y Carlos III tiene la intención de permanecer en el trono durante los próximos años”.