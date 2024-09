Príncipe Harry quiere reconciliarse con Carlos III. Ya hay operación para lograrlo

A finales de agosto, el príncipe Harry estuvo en Inglaterra. Aunque los motivos por los cuales regresó a su tierra natal fueron algo tristes, pues se trataba del funeral de su tío político Lord Fellowes, esposo de Lady Jane Spencer, hermana mayor de Lady Di, y asistente personal de Isabel II, durante varios años, el duque de Sussex estuvo feliz.

Según la revista People, sus fuentes referidas que pudieron ver al príncipe en su estancia en Londres lo divisaron radiante. “La mayoría de la gente quedó sorprendida con la presencia de Harry. Se le veía en muy buena forma, y estaba claramente contento de ver a todos y de haber venido”.

El hijo menor de la princesa de corazones, departió con los Spencer, la familia de su fallecida madre, y trascendió que eso le permitió restablecer comunicación con algunos de los asesores de comunicación e información que trabajaban con él, cuando aún vivía en el Reino Unido.

Según varios tabloides británicos, el príncipe no estaría agradado con el trabajo que han hecho los expertos de su equipo de publicidad estadounidenses, pues lejos de contribuir a que pueda tener una relación cordial con la familia real, sus consejos han hecho que los Windsor se alejen de él por completo.

Ahora Harry, habría decidido cambiar de equipo y volver a contratar a sus conocidos ingleses para que le ayuden en su objetivo más inmediato: acercarse al rey.

Harry no habría alcanzado el ‘sueño americano’ y querría conectar con Inglaterra

De otro lado, y según la experta en realeza Nuria Marín, el príncipe Harry se marchó a Estados Unidos hace cuatro años seguro de que allí lograría el famoso sueño americano, pero esto no ha resultado como lo planeaba. “Cuando Harry y Meghan abandonan la Familia Real británica, esperan irse a los Estados Unidos y encontrar allí un montón de cariño, apoyo y oportunidades, que al final no sucedió como se lo esperaban”.

Esto sumado, a informaciones similares de The Mail o The Sun, han aumentado las versiones sobre la decisión del príncipe Harry de regresar de manera parcial al Reino Unido.

Los periodistas británicos indican que incluso ya habría un plan al que han denominado ‘Operation Bring Harry in From the Cold’, en español ‘Operación regresar a Harry del frío’ que sería una estrategia para “rehabilitar la relación de Harry con el rey, Carlos III”

La intención del duque de Sussex sería visitar más regularmente la tierra de los Windsor y quisiera tener cercanía con su padre. Recordemos que Harry no cuenta con seguridad de la realeza cuando llega a su país y esa sería una de las preocupaciones del príncipe. De hecho, desde que le fue retirada la protección, no ha llevado a sus pequeños Archie y Lilibeth. Se sabe que al última vez que ellos pisaron tierra inglesa fue cuando Isabel II murió, hace dos años, sin embargo, no hay registro fotográfico de esta visita.

