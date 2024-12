William y Kate se preparan en silencio para reinar. Carlos III lucha por su salud

El 2024 pudo ser fácilmente el año más desafiante para el reinado de Carlos III y uno de los más difíciles para la corona británica de los últimos tiempos. A la tensa relación que existe entre el príncipe Harry y la familia real, de la que desvinculó en el 2020 prefiriendo residir en Estados Unidos, junto a su esposa Meghan Markle y sus dos hijos Archie y Lilibet, se sumaron dos noticias inesperadas y fuertes: el cáncer que atacaba primero a Carlos III y luego a Kate Middleton, futura reina de Inglaterra.

A lo largo del año, tanto el rey como su nuera estuvieron sometidos a tratamientos de quimioterapia. Kate se alejó por completo de la vida pública, mientras que Carlos III optó por combinar su tratamiento con una agenda limitada. Algunos de sus compromisos los cedió a su hijo William, esposo de Kate, y otros a su esposa, la reina Camila, quien en los últimos meses también ha tenido serios quebrantos de salud, que derivaron en una delicada neumonía.

Después del verano, a comienzos de septiembre, Kate sorprendió a sus súbditos anunciando que estaba libre de la enfermedad y lista para retomar su agenda gradualmente. Así la esposa de William ha vuelto a los eventos. Esta Navidad acudió junto a su familia a la misa tradicional de la época y lució visiblemente recuperada.

Donald Trump habría dejado al descubierto verdadero estado de salud de Carlos III

No obstante, pese a que el rey Carlos sigue acudiendo a sus compromisos, la corona no ha dado ningún información sobre su avance en cuanto a salud, tratamiento o pronóstico. Ese silencio ha dado lugar especulaciones, no obstante, el más reciente encuentro entre el príncipe William y Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, siguió alimentando las especulaciones sobre la gravedad de la salud de Carlos III y el inminente ascenso al trono de su hijo mayor, antes de lo esperado.

Para la prensa británica una clara señal de que William se está preparando para ser rey antes de lo planeado, llegó a inicios de diciembre cuando representó a su padre en la reapertura oficial de la Catedral de Notre Dame en París. Allí fue cuando se reunió con Donald Trump, quien posteriormente en entrevista con New York Post aseguró que el monarca británico está “luchando muy duro” contra el cáncer. También dijo que William le comentó que Kate estaba mejor y mencionó que William estaba triste por la salud de su padre.

Los príncipes Kate y William se estarían preparando para ser reyes en el 2025

Aunque la corona quiso minimizar las declaraciones de Trump, la prensa insiste en que es un hecho que William y Kate se habrían visto en la obligación de adelantar sus planes de sucesión al trono e ir preparándose, con antelación, para sus futuros roles como rey y reina, así mismo lo ratificó la biógrafa Sally Bedell Smith al medio RadarOnline.

De acuerdo con la experta, el príncipe William y Kate Middleton están acelerando su camino hacia el trono por lo que se han estado “preparando silenciosamente”. Los ahora llamados príncipes de Gales, han ido sumando más tareas mientras Carlos lidia con los efectos de sus tratamientos. “Aunque el rey está cumpliendo con sus obligaciones con su habitual determinación, ha tenido que aceptar limitaciones durante su tratamiento contra el cáncer (...) como resultado, William ha asumido más responsabilidades y él y Kate se han estado preparando para sus futuros roles antes de lo esperado”, indicó Sally.

Una fuente cercana informó a RadarOnline que ahora hay una sensación de “calma antes de la tormenta” en torno a los príncipes de Gales: “Son los siguientes en la fila para el trabajo más importante de sus vidas y, por supuesto, la salud de Kate ha tenido prioridad, pero también ha permitido que todos den un paso atrás y descubran qué es importante en este momento”.

De otro lado, el diario Page Six informó esta semana que Carlos III tuvo una reunión con Kate en la cual le habría dado indicaciones precisas sobre su rol como futura reina.

De ser ciertas las informaciones y especulaciones de los medios británicos, en el 2025 habría una nueva ceremonia de ascenso al trono. La princesa de Gales será Catherine de Inglaterra, al ser coronada; mientras que su esposo desea ser llamado William V de Inglaterra, al ascender.

