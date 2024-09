Reina Isabel II: sus hijos, gustos y la relación con Kate Middleton

La reina Isabel II, la mujer que reinó durante 70 años, falleció el 8 de septiembre del 2022. Isabel Alejandra María, quien nació el 21 de abril de 1926, se convirtió, a los 25 años, en soberana el 6 de febrero de 1952, el día que falleció el rey Jorge VI, su padre. La esposa de Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo, asumió el rol para que el que había preparado durante 15 años.

Lilibet, como la llamaba su padre, tuvo cuatro hijos, Carlos, que se convirtió en el príncipe de Gales, Ana, Andrés (se dice que era su favorito) y Eduardo. La soberana se convirtió en abuela en 8 ocasiones y en bisabuela, 12. La reina Isabel II era amante de los Corgi y tuvo más de 30. El rey le obsequió el primero de ellos cuando cumplió 18 años. fanática de los caballos y del Arsenal, nunca tuvo pasaporte ni licencia de conducción, pero amaba manejar. Uno de sus planes favoritos, en el campo, era salir a pasear a sus perros, usando, por supuesto, sus tradicionales pañoletas. Cuando viajaba en avión, llevaba sus almohadas, no debía ser despertada, tomaba un Martini y siempre quería estar informada sobre el lugar que sobrevolaba.

La reina Isabel II murió en su ‘lugar feliz’

La reina Isabel II, propietaria de muchos palacios y sitios de descanso, amaba el castillo de Balmoral y en ese lugar pasaba todos los veranos, tradición que seguían fielmente los miembros más cercanos de su familia. Precisamente, murió en su sitio preferido. “Muy tranquila. Mientras dormía. Se escapó. En la vejez. No habría sido consciente de nada. Sin dolor”, reveló Sir Arthur Young, su secretario privado, situación que el mundo conoció gracias a información publicada por Daily Mail. Aunque su causa de muerte fue oficialmente su avanzada edad.

Los hijos y nietos de la reina Isabel II le rindieron un emotivo homenaje. Fotografía por: BEN STANSALL

Ese 8 de septiembre, en Balmoral estaban sus hijos mayores, Carlos y Ana, y según se reveló el escritor Robert Hardman, en Carlos III:Nuevo Rey, Nueva Corte. La historia interior, libro publicado a principios de este año, el heredero al trono tuvo tiempo de reunirse con su madre. Se dice que el futuro rey, lleno de emociones, salió solo a caminar por el campo. Su equipo de seguridad respetó el momento que vivía y no lo acompañó, aunque siempre sabía su ubicación precisa. Cuando se conoció la noticia del deceso de Su Majestad, lo trasladaron de inmediato al castillo. Se dice que quien desde momento era el Rey, quiso comunicarse con sus hijos William, nuevo príncipe de Gales, y Harry. Aunque pudo comunicarse con el primero, no logró hacerlo con el segundo, que no viajó con su hermano y sus tíos Andrés y Eduardo, y estaba en pleno vuelo. El duque de Sussex alquiló un vuelo privado para reunirse con la familia en el castillo.

La operación ‘Puente de Londres’, diseñada para ponerse en marcha cuando se hiciera el anuncio oficial del fallecimiento de la soberana había comenzado. El 19 de septiembre, en la Abadía de Westminster se llevó a cabo el funeral de la reina Isabel II. Los días previos, el mundo entero fue testigo de los homenajes que se le rindieron, entre ellos, la emotiva vigilia de sus cuatro hijos y la de sus 8 nietos.

La reina Isabel II y Kate Middleton: “afecto de abuela”

Entre la reina Isabel II y la hoy princesa de Gales, Kate Middleton, existía un vínculo especial. Su relación, analizada por expertos en realeza en el documental Kate & The Queen: a special relationship, que se lanzó a mediados de este año, era muy estrecha. “La reina llegó a confiar en Kate…había un verdadero afecto de abuela entre las dos”, dijo el experto real Richard Kay en el mencionado documento audiovisual. Desde su ingreso a la familia real, el 29 de abril del 2011, día en que contrajo matrimonio con el príncipe William, la soberana se convirtió en su guía y trató de hacerla sentir cómoda con sus nuevas obligaciones. Según los analistas, encontró en ella el sentido del deber, la fuerza y el corazón necesarios para asumir un papel importante dentro de la monarquía. La princesa de Gales, madre de George, Charlotte y Louis, fue fundamental en la mudanza de su familia, pues entendía que su esposo quería pasar el mayo tiempo posible con su abuela.