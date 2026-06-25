Recomendaciones de streaming para el puente: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video y más

‘Mensajes de voz para Isabelle’, ‘Avatar: fuego y cenizas’, ‘Los ilusionistas 3’ y ‘La extraordinaria vida de Eleanor’ son algunas de las opciones para escoger.

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‘Mensajes de voz para Isabelle’- Netflix

Aunque Jill (Zoey Deutch) encontró una manera para procesar la muerte de su hermana Isabelle (Ciara Bravo) enviándole mensajes de voz en los que le cuenta todo sobre sus deseos de ser pastelera, sus citas amorosas y su vida en San Francisco, no contaba con que la línea de su hermana menor, que murió en Austin, había sido asignada a Wes (Nick Robinson). El vendedor conoce a Jill a través de sus mensajes, comienza a enamorarse de ella y se las ingenia para conocerla. Aunque nace algo entre ellos, la chica ignora que sus mensajes le llegaron a su nuevo pretendiente. Con Harry Shum Jr. en el papel de Andy, Nick Offerman en el rol del chef Bastien, Megan Danso como Zella y Toby Sandeman, quien encarna a Tyler.

‘Los ilusionistas 3’- Prime Video

Los jinetes ayudan a desenmascarar a Veronika. Fotografía por: prime Video

Charlie Gees (Justice Smith), June Ruckler (Ariana Greenblatt) y Bosco Leroy (Dominic Sessa) son reclutados por Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) para robar el diamante más grande del mundo, posesión de Veronika Vanderberg (Rosamund Pike), una rica heredera, cuya compañía está relacionada con negocios ilegales. Henley Reeves (Isla Fisher), Merritt McKinney (Woody Harrelson) y Jack Wilder (Dave Franco) ayudan a los nuevos magos a lograr su cometido. Los jinetes, que deben evidenciar los delitos de Veronika, también reciben ayuda de Thaddeus Bradley (Morgan Freeman). Con Mark Ruffalo como Dylan Rhodes y Lizzy Caplan en el rol de Lula May.

‘Avatar: fuego y cenizas’- Disney+

El Pueblo de la Ceniza, con Varang (Oona Chaplin) a la cabeza, llega para acabar con la paz y quedarse con el poder. La líder recibe una tentadora propuesta por parte del coronel Quaritch (Stephen Lang): eliminar a Jake Sully (Sam Worthington), avanzar hacia la guerra civil y quedarse con las riquezas de Pandora, pero no se han dado cuenta que la RDA no se detiene y está más cerca del poder absoluto de lo que imaginan. Con Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) y Kate Winslet (Ronal).

‘La extraordinaria vida de Eleanor’ -HBO Max

Eleanor Morgenstein (June Squibb) tiene 94 años y enfrenta la pérdida de su entrañable amiga. Deja Florida y se va a vivir a Nueva York, pero se une por error a un grupo de ayuda de sobrevivientes del Holocausto. La mujer, que comienza a contar la historia de su amiga fallecida como si fuera la suya, se hace amiga de Nina Davis (Erin Kellyman), una joven periodista que se interesa por su relato. Con Chiwetel Ejiofor como Roger Davis, Jessica Hecht es Lisa y Rita Zohar encarna a Bessie Stern. Dirige Scarlett Johansson.

‘Aviones, trenes y árboles de Navidad’- Lifetime

Tanto Kayley Cooper (Kathryn Davis) como Brett Matthews (Oliver Renaud) no pensaban que una tormenta de nieve amenazaría su regreso a casa para Navidad. La organizadora de eventos y el agente deportivo, desesperados por regresar a Nueva York forman un equipo para pasar las fiestas en casa. Con Richard Waugh con Eli, Ewa Wolniczek con Jenna y Christopher Seivright en el papel de Greg.

‘Inocencia salvaje’- Paramount+

Lorna (Carmen Ejogo) y Juliet (Eve Best) viven en Richford Lake, un lugar de gente acomodada donde los lujos no son la preocupación. Las dos amigas también son madres. Juliet tiene a Allegra (Amelia May), con quien lleva una relación conflictiva y llena de agresión, y Lorna es la mamá de Grace (Imogen Faires). Las jovencitas, que también son las mejores amigas, se meten en un lío que sacar a flote todos los secretos de la comunidad y que terminará.

‘De campamento con Snoopy’- Apple TV

Nada ilusiona más a Snoopy y a sus compañeros, los Beagle Scouts, que las vacaciones. Ahora, en el Campamento Spring Lake no solo buscarán al sapo del seto, sino que junto con Charlie Brown disfrutarán perros calientes, hamburguesas y construirán castillos de arena.

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