Recomendados de Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y más para el puente festivo

En este puente festivo tenemos opciones para escoger: acción, romance, fantasía, aventura y suspenso.

‘El polígamo’ -Netflix

Joyce se enfrenta no solo a la muerte de su marido, sino a la existencia de otra esposa, una amante y una novia. Fotografía por: Netflix

Joyce (Gugu Gumede), casada con el empresario Jonasi Gomorra (S´dumo Mtshali) es una exitosa influencer con una familia perfecta. A partir de lo que representa un final, el día del funeral de su cónyuge, la mujer descubre que el poderoso CEO tenía otra esposa, Essie (Celeste Ntuli), una amante, Matipa (Kwanele Mthethwa) y una novia, Lindani ( Luyanda Zwane). Mientras aparecen más y más detalles de la vida secreta de Jonasi, Joyce pone en marcha una estrategia para mantener el patrimonio de sus dos hijos, Menzi (Wonder Ndlovu) y Mpume (Noluthando Shabalala), además debe disimular el profundo resentimiento que tiene contra quien fue su marido. Essie, Matipa y Lindani también tienen sus luchas por lograr el reconocimiento y el dinero del difunto polígamo. Hacen parte del reparto Sthandiwe Kgoroge, Kenneth Nkosi y Vuyo Biyela.

‘Nada entre los dos’- HBO Max

Mercedes (Natalia Oreiro) y Guillermo (Gael García Bernal) trabajan en la misma compañía, pero no se conocen. Ella, argentina, vive una crisis en su relación matrimonial y como madre, mientras él, mexicano, está a punto de colapsar por la presión familiar y la monotonía en su vida de pareja. Cuando la empresa los convoca a una reunión de la compañía en México comienzan un romance en el que enfrentan todo tipo de problemas personales, profesionales y familiares. Con Peto Menahem como Kato, Pía Watson en el rol de Javiera, Leonardo Daniel quien encarna a José María, Guillermina Fabbiani quien desarrolla el personaje de Frida.

‘Juntas o muertas’- Prime Video

Debbie Claybourne (Octavia Spencer) y Judith Burton (Hannah Waddingham) son grandes amigas, de las que se cuentan todo, pero Judith nunca le mencionó que era asesina internacional, pero algo le sale mal y Debbie se ve ‘incluida’ en la huida de su amiga. Ed Skrein es Billy, Calam Lynch interpreta a Sam, Savannah Steyn encarna a Queenie y Jamie Parker encarna a David.

‘Descendientes: Un malvado País de las Maravillas’- Disney+

Cuando todo parecía resulto para Red (Kylie Cantrall) y Chloe (Malia Baker), todo se complica en el País de las Maravillas, pues Maddox (Leonardo Nam), se lleva la Reina de Corazones (Rita Ora). Red y Chloe, que saben ahora que hay consecuencias por cambiar el pasado, se unen a Max (Brendon Tremblay), Hazel (Kiara Romero), Pink (Liamani Segura) y Luis (Alexandro Byrd), para rescatar a la reina y salvar al País de los terribles planes del hijo del Sombrerero Loco.

Con Joel Oulette como Robbie Hood, Melanie Paxson en el papel de Hada Madrina y Brandy en el rol de Cenicienta.

‘Antes que tu padre nos encuentre’ -Lifetime

Sophia (Alexa PenaVega) por fin ha logrado superar un necesario e inesperado cambio de vida, pero ahora, que disfruta de una tranquila cotidianidad junto a su hija Emily (Jaeda Lily Miller), el pasado amenaza con destruirla. La mujer y su pequeña hija, que hacen parte del programa de protección de testigos, al que tuvieron que ingresar pues Sophia declaró contra Mason (Tahmoh Penikett), delincuente, peligroso, quien además es su exesposo y padre de su hija. Cuando el hombre escapa de prisión, ellas deben luchar por sus vidas.

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