Revelan causa de muerte de Kaylee Hottle, de Godzilla. Filtran detalles y fotos del choque

La actriz que personificó a Jia en las películas ‘Godzilla vs. Kong’ y ‘Godzilla x Kong: The New Empire’ murió en Maryland, Estados Unidos, según información confirmada por su familia el mismo día del accidente que cobró su vida.

La joven de 18 años iba a bordo de un Honda Accord 1995, junto a dos personas más: el conductor y otro pasajero. Según el primer informe de las autoridades, el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente, ya que el carro se salió de la vía cuando su conductor perdió el control del mismo.

Los otros dos ocupantes no sufrieron heridas de importancia, mientras que la actriz sí presentó traumatismos varios.

Equipos de rescate buscaron personas que entendieran lengua de señas

Según lo reportado por Page Six, los equipos de rescate que llegaron al lugar solicitaron ayuda para localizar a alguien que supiera lengua de señas o tuviera acceso a una aplicación de interpretación para comunicarse con la estrella sorda.

Recordemos que la actriz se hizo muy popular por este personaje y era una activista para que fueran actores sordos, como ella y la mayoría en su familia, los que interpretaran es tipo de personajes.

El accidente tuvo lugar en el bloque 11400 de Windsor Road en la ciudad de Ijamsville, Maryland, ocurrió cerca de las las 2:52 de la mañana. Según los reportes, el automóvil se salió del carril hacia el lado derecho de la vía e impactó contra un sistema de drenaje. No hubo otros vehículos o personas involucradas.

Kaylee Hottle sufrió un trauma craneal y fue trasladada al hospital, donde perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Según el más reciente informe Kaylee murió a causa de múltiples traumatismos contundentes. Su muerte fue calificada como accidental.

Los equipos de la Policía del Condado de Frederick y de la División de Bomberos y Rescate acudieron al lugar pocos minutos después del siniestro.

La joven actriz fallecida iba a protagonizar una película junto a Alaqua Cox, la actriz sorda conocida por las series ‘Echo’ y ‘Hawkeye’ de Marvel.

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