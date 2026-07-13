Sebastián Martínez, ‘El Ángel’ en ‘Rosario Tijeras’: “Me abrió los corazones de México”

Sebastián Martínez habla con agradecimiento de ‘Rosario Tijeras’, producción que protagoniza Bárbara de Regil, en la que interpreta a un hombre muy particular, Daniel Salgado, más conocido como ‘El Ángel’, el hombre que hizo que “Chayo” creyera en el amor, el desamor, el odio y la redención.

“’Rosario Tijeras’, en general, ha sido un capítulo muy especial en mi vida, porque tuve la oportunidad de hacerla en Colombia y luego tuve la oportunidad de entrar a México con ‘El Ángel’ y me abrió los corazones de México. Eso no tengo cómo agradecerlo”. Martínez como Salgado, se enamoró del relato de ‘Rosario’: “es una historia que tiene mucho ángel, que tiene una magia especial”. Su personaje, que tiene muchos misterios, le permitió ‘renacer’ ante el público que lo vio ‘desaparecer’ en la tercera salida al aire de la serie. “Vuelve en esta quinta temporada y la historia está muy chévere, porque se convierte en un drama familiar. Pasa desde ser lo que era Rosario Tijeras al principio, la evolución, a terminar en un conflicto entre padres y su hija. La verdad, me llamó mucho la atención el elemento de ese conflicto familiar dentro de este universo”.

El actor atravesó por todas las etapas de su relación con Rosario, una mujer que no cree en el amor, pero que contra todo pronóstico se involucra en una relación pasional y turbulenta que también la lleva al dolor, la pérdida, así como a explorar aspectos desconocidos como la maternidad. En ese camino entra también Daniel Salgado. “Fue un padre ausente, porque estuvo en la cárcel muchos años y no pudo ver crecer a Ruby (Samantha Acuña). Luego llega y es tan poquito el tiempo que pueden estar, entre comillas, como una familia unida otra vez, que empieza a desencadenarse una serie de sucesos que lo único que hacen es ponerlos en conflicto porque, el detonante de esta temporada es precisamente Ruby, lo que hace, el odio que tiene adentro y todo lo que tiene guardado y que desencadena esta quinta temporada”.

En esta temporada, Sebastián Martínez comparte créditos con Bárbara de Regil, Francisco Angelini, Samantha Acuña y Hernán Mendoza. Fotografía por: Cortesía Sony Pictures

Un regreso por amor

Aunque parecía que en la historia de Salgado ya estaba todo dicho, una fuerza hizo que ‘El Ángel’ tuviera un segundo aire. Para el actor es claro quiénes estuvieron detrás de su retorno. “Hay que decirlo así tal cual, la verdad, fueron los fans porque lo pidieron mucho. El cierre de la temporada 3 fue muy bueno, muy fuerte, porque murieron Rosario y ‘El Ángel’ y la gente quedó muy marcada con la muerte de esos personajes. Luego, cuando vuelve la cuarta, a la gente le hizo mucha falta (‘El Ángel), y yo, también al ver esa respuesta y ese amor del público, pues, con Sony decidimos volver”.

El espacio entre temporadas le permitió buscar reflejos distintos en el personaje. “Pude tener el tiempo de recapitular muchas cosas y de ver todo lo que habíamos hecho en la segunda y la tercera, que también tuvo una evolución grande. Y pude, gracias a los fans también, rescatar muchos compactos de lo que más le gustó a la gente. Fue muy bonito, es una nueva manera de trabajar hoy, sobre todo para mí, porque también tienes el feedback inmediato de los fans, ¿no? Y está ahí, palpable, sabes exactamente qué les gustó y qué no”. Para Martínez, construir desde esa base, aunque riesgoso, resultó muy gratificante y útil. “Realmente fue un proyecto que hice para y por los fans. De corazón, lo hice por eso, porque quería retribuirles un poco todo ese cariño”.

¿Quién es realmente ‘El Ángel’?

“Pues ‘El Ángel’ es un ángel y un demonio”, dice el artista, y esa definición, desde su punto de creación, lo hace muy interesante para él, pues esos dos lados le permitieron crear un balance a la hora de desarrollar su rol. “Es un tipo que es un narcotraficante, ya de entrada tiene ese lado oscuro, pero también es un tipo que cree en la familia, en el amor, en la lealtad, en unos valores que lo humanizan mucho y le dan equilibrio en la historia y como personaje, en su personalidad. Entonces, los demonios también tienen cosas súper encantadoras y los ángeles, imagínate, entonces, es ese ‘tira y afloje’ entre esas dos fuerzas irreconciliables, pero atractivas”.

El actor, que nació en Medellín hace 43 años y se ha destacado en producciones como ‘Pa’ quererte’, ‘Bloque de búsqueda’ y ‘Rosario Tijeras’ (la versión colombiana protagonizada por María Fernanda Yepes), tiene una explicación para que ‘El Ángel’ sea tan apreciado. “Es un personaje que siempre logra redimirse con el público, porque no cruza esa barrera del amor, que le falla al amor, que le falla a su mujer, a la mujer de su vida, a la lealtad, a su familia, entonces creo que eso es lo que lo hace que siempre al final no lo termines odiando, sino que tú compartes los valores con él”.

Y aunque Sebastián regresó a la producción por amor a sus seguidores, también es cierto que, en esta oportunidad, Daniel busca acercarse a Ruby, pero no desde el anhelo de salvarla del entorno donde se encuentra, y asume un modo muy particular su rol como papá. “No, el ángel no es que no quiera ese mundo para ella, lo que pasa es que no comparte ciertas reglas y normas que están dentro de su cuadro de la ética, que se comparten un poco con la ética, digamos, un poco universal de la lealtad y de los tuyos”.

Con ese amor de los fans que lo hizo volver en una quinta temporada, no ha definido si ‘el ángel’ lo acompañe para una sexta. “No sé, no se sabe, pero quedó abierto y los fans ya la están pidiendo, pero a gritos, entonces vamos a ver, lo bueno es que la saga y el personaje puntual de Rosario y ahora este conflicto con Ruby, con ‘El Ángel’, pues da para mucho, porque pueden a pasar mil cosas, ya no es una historia que tiene un principio y un fin, sino que la gente quiere ver a los personajes en distintas situaciones”.

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