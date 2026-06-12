Series y películas de Netflix, HBO Max, Prime Video y más para ver el fin de semana

Guillermo Francella, Nat Kitcharit, Ignacy Liss, Matt Cornett, Dani Rovira y Tom Hanks integran los elencos de las producciones que recomendamos para que disfrutes en este puente festivo.

‘Orgullo’-HBO Max

La vida de Filip da un giro insospechado. El modelo debe afrontar nuevas responsabilidades. Fotografía por: HBO Max

A Filip (Ignacy Liss) no le preocupa nada que no sea él. Es modelo, vive abiertamente su sexualidad, disfruta de la adulación y cree que todo el mundo debe hacer su voluntad, pero una tragedia en su familia lo cambia todo. El joven despreocupado se enfrenta a la responsabilidad de cuidar a un niño pequeño y de ver cara a cara sus verdaderos miedos. Con Kamil Studnicki, Maria Sobocinska, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek y Piotr Pacek.

‘Every Year After’(‘Cada año que pasé contigo’)- Prime Video

En Barry´s Bay, Percy Fraser (Sadie Soverall) y Sam Florek (Matt Cornett) desarrollaron una amistad que nació en la niñez y que los llevó a tener una relación romántica que terminó de manera dolorosa. Separados por el tiempo y distancia, Percy y Sam vuelven a verse en el lugar en que fueron felices, pero su reunión los llena de preguntas sobre la posibilidad de volver a estar juntos. Con Aurora Perrineau (Chantal), Abigail Cowen (Delilah), Michael Bradway (Charlie Florek), Joseph Chiu (Jordie Lin) y Elisha Cuthbert (Sue Florek).

‘Las dos caras de la ley’- Netflix

Mek (Nat Kitcharit) es un abogado que trabaja como defensor público y cree en la justicia y en el sistema, pero todo se viene abajo cuando lo inculpan de asesinato. Aunque conoce a Jittri (Rhatha Phongam) no está de acuerdo con sus métodos y tácticas que buscan sacar provecho, pero la situación en que se encuentra lo lleva a pedirle ayuda. Con Prim Atchareeya Potipipittanakorn como Ang, la exnovia de Mek.

‘Playa de lobos’- Disney+

Como empleado de un quiosco, Manu (Dani Rovira) debe recoger todas las sillas de playa, pero Klaus (Guillermo Francella) se niega a entregarle la última. Entre el viajero y el empleado comienza un diálogo casual, que desemboca en la sospecha de Manu sobre los motivos de Klaus, mientras que este último le hace una inquietante propuesta. Con Javier Veiga como Florentino, Marta Hazas es la guía turística y Antonia San Juan quien interpreta el rol de taxista.

‘Última oportunidad de Navidad’ – Lifetime

Sutton (Alli Chung) es una ejecutiva de marketing que siempre está ocupada con su trabajo, pero Jae (Isaac Ng), su hijo, la sorprende con una petición inusual: quiere una fiesta de Navidad. Aunque para ella la organización resulta complicada, el pequeño tiene un aliado en el centro comercial. Con Michael Brown como Mateo, Aris Athanasopoulos e el papel de Gary, Sophie Bastelle en el rol de Gail y Alex Harrouch que interpreta a Remi.

‘Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks’- History

Con la conducción, narración y producción de Tom Hanks, esta serie documental tiene para el lunes 15 de junio, a las 8:10 p.m., el último capítulo de la primera parte. Se trata de ‘Operación Antorcha’, la primera gran ofensiva de Estados Unidos y Gran Bretaña en las que se enfrentan a las Afrika Korps.

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí