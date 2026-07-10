Series y películas recomendadas de Netflix, Disney+, HBO Max y más para este puente festivo

John Cena, Ariana Grande, Christopher Meloni, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum y Namkoong Min integran los elencos de las series y películas recomendades para este puente festivo.

‘Hermanito’- Netflix

Cuando Marcus Princhel reaparece en la vida de Rudd Landy la transforma por completo. Fotografía por: Netflix

Rudd Landy (John Cena) vive en una mansión, es exitoso en su negocio del sector inmobiliario y tiene una familia consolidada, pero en su vida reaparece Marcus Princhel (Eric André), quien hace muchos años, en una iniciativa de mentores se convirtió en su ‘hermano’. El hombre, que vivía en una institución psiquiátrica, nunca tuvo un hogar estable y cree que tuvo comunicación por correo con Landy, sufre un accidente. Como su contacto, Rudd debe, a regañadientes, dejarlo entrar en su vida. Su llegada transforma para siempre su relación con Deindre (Michelle Monaghan), su esposa y con Josh (Christopher Meloni), su hermano de sangre. Con Sherry Cola en el rol de Mia, Caleb Hearon como Olly, Pilot Bunch, que hace el papel de Shane y Ego Nwodim, quien interpreta a Leonore.

‘De viejo pueblerino a Gran Maestro Espadachín’- Prime Video

Beryl Gardenant es un espadachín que vive una vida tranquila que le otorga las clases que imparte en su dojo, en la aldea donde vive. Ha tenido muchos alumnos, y una de ellas, Allucia Citrus, quien se convirtió en comandante de La Orden Real, lo lleva a vivir una nueva dinámica lejos del pacífico lugar que habita. Como instructor de los grandes espadachines del reino tiene reconocimientos, suscita envidias y enfrenta el reto de una existencia que es todo menos tranquila. Con las voces de Hiroaki Hirata (Beryl), Nao Toyama (Allucia), Hinaki Yano (Ficelle) y Yuuki Hirose (Curuni).

‘Wicked: por siempre’- HBO Max

Elphaba (Cynthia Erivo) se convierte, debido a la campaña de desprestigio orquestada contra ella, en La Malvada Bruja del Oeste, mientras Glinda (Ariana Grande) se transforma en ‘Glinda, la buena’, guiada por El Mago (Jeff Goldblum). Elphaba enfrenta también los reproches de su hermana Nessarose (Marissa Bode), el odio de Boq Woodsman (Ethan Slater), a quien intentó salvar y a la persecución del pueblo de Oz, pero tiene a su favor el amor de Fiyero (Jonathan Bailey) y los sentimientos de Glinda. Al final, la verdad sale a la luz: triunfa el amor y la justicia y los malvados, como Madame Morrible (Michelle Yeoh) afrontan las consecuencias de sus actos.

‘El esposo’- Disney

El doctor Kang Tae-ju (Namkoong Min), director del hospital Uri Hamkke, lo hace todo por salvar su matrimonio con Go Se-yun (Lee Seol), quien es directiva de la misma institución. Finalmente le pide que se divorcien, pero justo después la secuestran. El doctor Tae-ju esel que es principal sospechoso -cuando en realidad detrás de todo está Noh Man-hee (Kim Dae-Myung)- debe huir, demostrar su inocencia y salvar a su esposa. Con Lee Sang-hee como Kim Kyung-ae , Woo Ji-hyun en el papel de Choi Chi-woong y Jo Yun-seo como Cha Myung-hee.

‘El concierto de París’- Film&Arts

El 13 de julio, a las 2:15 p.m. se transmitirá El Concierto de París, con el que cada año, desde 2013, en el Campo de Marte se celebra con música el Día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia. Esta gala contará con la orchestre National de France, la soprano estadounidense Corinne Winters, el Coro de Radio France, el violinista sueco Daniel Lozakovich y el pianista japonés Hayato Sumino.

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