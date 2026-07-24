Series y películas recomendadas de Netflix, HBO Max, Disney+ y más para el fin de semana

Ludwika Paleta, José María Yazpik, Karl Urban, Adeline Rudolph, Zendaya, Robert Pattinso, Tom Hiddleston, Kevin Sussman y Ed Harris hacen parte de las producciones para disfrutar en casa.

‘Deseo’- Netflix

La vida perfecta de Lucero cambia totalmente. Su relación con Matías lo pone todo de cabeza. Fotografía por: NETFLIX

La aparente vida perfecta de Lucero (Ludwika Paleta), casada con Fernando (José María Yazpik), abogada, madre de dos hijos, se sacude cuando comienza un romance con Matías (Óscar Casas), el instructor de tenis de su hija Viviana (Pilar Pascual). La situación se complica aún más cuando la joven también manifiesta atracción por su maestro. Con Leonardo Ortizgris como Miguel, Matías Coronado en el rol de Julián e Ivana Salomón quien interpreta a Lucía.

‘Mortal Kombat II’- HBO Max

Los guerreros de la Tierra reclutan a Johnny Cage (Karl Urban), un actor de acción venido a menos, para que se una a ellos en la lucha contra el temible emperador Shao Kahn (Martyn Ford), quien se propone dominar todos los reinos. La princesa Kitana (Adeline Rudolph) llega al torneo para vengar lo ocurrido en el trono de Edenia. Liu Kang (Ludi Lin) desarrolla una peligrosa misión para reforzar la lucha. Con Jessica McNamee como Sony Blade, Tati Gabrielle en el rol de Jade, Tadanobu Asano quien encarna a Lord Raiden y Hiroyuki Sanada es Hanzo Hasashi.

‘The Drama’- Prime Video

Emma Harwood (Zendaya) y Charlie Thompson (Robert Pattinson) están a días de casarse, pero una situación con Pauline (Sydney Lemmon), la D.J. que tocará en su boda, provoca una revelación que pone en duda la felicidad de la pareja, que estaba segura de conocer todo del otro. No solo el matrimonio de Emma y Charlie está en peligro, también su vínculo con Rachel (Alana Haim), la dama de honor de novia, y la relación entre Misha (Hailey Gates) y Blake (Michael Abbott Jr.).

‘Pompeya: más allá del tiempo con Tom Hiddleston’- Disney+

Esta docuserie conducida por el actor británico Tom Hiddleston, el famoso protagonista de ‘Loki’, revive las horas previas a la erupción del monte Vesubio. Historiadores, arqueólogos, especialistas en desastres y geólogos aportan pruebas que controvierten teorías acerca de las últimas horas de Pompeya, cuya historia se cuenta a través de una empresaria, un miembro de la Guardia Pretoriana y un aprendiz y las decisiones que tomaron, pues significaron la vida o la muerte.

‘Stuart no logra salvar el universo’- HBO Max

Luego de dañar un importante dispositivo que construyeron Leonard, Sheldon y Howard, la vida de Stuart Bloom (Kevin Sussman) cambia radicalmente, pues pasa de ser el tranquilo dueño de una tienda de cómics en Pasadena, a convertirse en un ‘salvador’ que tiene la misión de restablecer la realidad después de haber provocado un apocalipsis en el multiverso. Al estilo de ‘The Big Bang Theory’, Stuart no está solo en su lucha, pues tiene la ayuda de Denise (Lauren Lapkus), su novia, del físico Barry Kripke (John Ross Bowie) y del geólogo Bert Kibbler (Brian Posehn). Aparecen también Ryan Cartwright en el rol de Kyle, mientras Trevor es interpretado por Josh Brener. Entre los invitados están Melissa Rauch (Bernardette), Kunal Nayyar (Raj) y Kaley Cuoco (Penny).

‘The Dink: pasión por el pickleball’- Apple TV

Dusty Boyd (Jake Johnson) tiene firmes sus convicciones. El extenista que brilló, ahora en decadencia, apoya las creencias de Chuck, su padre (Ed Harris), el dueño de club de campo donde enseña tenis a niños, quien detesta el pickleball. Pero las secuelas de una lesión hacen que Dusty tenga que navegar entre dos aguas: la lealtad a su progenitor y su acercamiento al cuestionado deporte, pues además de facilitar su recuperación, le encanta a Candace (Mary Steenburgen), su pareja. Su batalla ahora es por la supervivencia del club de su papá. Con Andy Roddick, Patton Oswalt, Chloe Fineman y Chris Parnell.

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