Silvestre Dangond: edad, hijos, esposa y más del protagonista de Leandro Díaz

Silvestre Dangond ha sido reconocido por su faceta como cantante, gracias a éxitos como Las locuras mías, Niégame tres veces, Ya no me dueles más, Cómo lo hizo, entre otras, que lo llevaron a la fama hace varios años.

Actualmente, el artista enfrenta un nuevo reto en su carrera artística, esta vez como actor, una faceta nueva que decidió explorar y que, a partir de esta noche, los colombianos podrán conocer.

Esta noche, el canal RCN estrena Leandro Díaz, la producción que narra la vida del juglar vallenato y cuyo protagonista es el cantante Silvestre Dangond. Foto: Cprtesía

Silvestre interpretará a Leandro Díaz, un importante compositor y cantante vallenato que dejó una gran huella en el folclor colombiano, y que fue pieza clave en la formación artística del intérprete de Me gusta, me gusta. “No estaba dentro de mis planes actuar, pero fue una ardua preparación para el personaje y tener posibilidades de presentar a Leandro Díaz es único, además que lo he admirado. Agradezco este papel porque actuar es una cosa muy linda”, le dijo el cantante a Noticias RCN.

Su reto más grande, según contó, fue actuar con los ojos cerrados, ya que Leandro Díaz fue ciego de nacimiento. “Cerrar los ojos es maravilloso, ya que puedes decir las cosas como son, porque los ojos cerrados no sientes pena. La historia de vida de Leandro Díaz me enseñó lo que es la superación, de no tener nada a tenerlo, y no todo es lo material, sino el talento. Además, tenía mucha persistencia, nunca se cansó y fue un hombre conforme a lo que Dios le dio y nunca se sintió invidente, porque la ceguera nunca fue un problema”, afirmó.

¿De dónde es Silvestre Dangond y cuántos años tiene?

El artista vallenato nació en el municipio de Urumita, La Guajira, el 12 de mayo de 1980. Es hijo del también cantante William José ‘El Palomo Dangond Baquero’ y Dellys Corrales Rojas, quien también nació en el seno de una familia musical.

Actualmente, Silvestre tiene 42 años y su contacto con la música se dio desde que era un niño. “La niñez de SILVESTRE fue una infancia muy bonita, era un niño muy amable que se hacía querer de todas las personas, encontrando en su familia un apoyo constante, debido a su particular espontaneidad y naturalidad a la hora de expresar sus sentimientos. Mostrando desde siempre un interés excesivo por la música vallenata, llegando en muchas ocasiones a escaparse en horas de la noche, si por donde estuviese pernoctando escuchaba las notas alegres de un acordeón”, relató en una oportunidad la progenitora del artista.

Cuando estaba pequeño entonaba canciones de su padrino Jorge Oñate. Cuando cumplió 13 años, grabó una canción de la autoría de Juvenal Daza, dedicada a Valledupar, la capital del vallenato. Desde entonces, su carrera comenzó en ascenso y hoy en día es catalogado como uno de los artistas vallenatos más escuchados.

¿Quién es la esposa de Silvestre Dangond?

El artista está casado desde el 2011 con Piery Avendaño, su novia de infancia. Es abogada de profesión y suele permanecer alejada del mundo del espectáculo. Silvestre la llevó al altar con Calidad de vida, una canción que compuso exclusivamente para ella.

En el 2014, Silvestre enfrentó algunos problemas familiares, así que se alejó un tiempo. En una entrevista con el desaparecido programa Muy buenos días, dijo: “Dejé un mes de ver a mis hijos y a mi esposa, apagué el teléfono, cambié de número y no supe más de ellos, fue dolorosa esa decisión, ella creía que yo me iba a separar, pero la verdad es que yo necesitaba buscar una solución y curarme, cerrar ciclos y estaba limpiándome”.

¿Cuántos hijos tiene Silvestre Dangond?

Fruto de su amor con Piery, tienen tres niños: Luis José, de 16 años, Silvestre José, de 14, nacido el 22 de mayo del 2007, y José Silvestre, de 10, quien nació el 22 de abril del 2012.