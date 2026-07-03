⁠Tom Cruise cumple 64 años. Sus secretos para lucir joven

El actor Tom Cruise, famoso en todo el mundo por la franquicia ‘Misión imposible’, donde no permite que ningún doble haga sus escenas de riesgo y las realiza él mismo, cumple 64 años este 3 de julio y sigue generando conversación y admiración por cómo luce.

Su edad, que está catalogada como la de un adulto mayor o anciano joven, no le ha impedido correr, colgarse de alturas o aeronaves y en general, demostrar que pese a los años, se mantiene en forma.

Tom quien se sabe tiene esta apariencia y resistencia, gracias a una disciplina que involucra ingesta de alimentos puntuales, ejercicios variados y costosos tratamientos con productos antienvejecimiento, también es seguidor de la iglesia de la Cienciología.

Tom Cruise va al gimnasio a diario, no come harinas y hace rutina facial

Dentro de lo que ha trascendido según varias publicaciones estadounidenses, incluida la popular ‘Hombre saludable’, Cruise tiene una dieta diaria donde incluye 15 snacks libres de azúcares; su proteína más consumida es el salmón, que combina con frutos secos, avena cruda, vegetales orgánicos y huevos. Dentro de su ingesta están prohibidas las harinas y los azucares refinados.

Su rutina de ejercicio, que practica cinco días por semana, la realiza al acudir al gimnasio y temprano; se levanta a alas 5:30 a.m. para ir. Allí hace pesas, cardiovascular y rutina de resistencia y flexibilidad.

También tiene practicas al aire libre constantes como caminatas en montañas, trekking y escalada.

Aunque algunas publicaciones de entretenimiento hablaron de que Cruise se aplique heces de animales exóticos en su rostro para mantenerlo joven, esto en realidad se mantiene en el campo de la especulación.

Lo que sí se sabe es que tiene un estricto ritual de cuidado de piel en varios pases: limpieza, tónico, hidratante y cremas antiarrugas. También utiliza la ‘Photon Mask’, una máscara LED de rejuvenecimiento de la piel. A diario sumerge su rostro en agua helada por un minuto.

Tom Cruise: el joven disléxico que quería ser monje y terminó siendo actor

EL actor que nació el 3 de julio de 1962 en Siracusa, Nueva York y viene de una familia de clase media. Sus padres fueron el ingeniero electrónico Thomas Cruise Mapother III, quien falleció a sus 50 años en 1984; y Mary Lee Pfeiffer, que murió hace siete en sus 81 años. Mary fue profesora y tuvo tres hijos más.

El padre de Tom viajó bastante debido a que su trabajo era inestable y acudía a la ciudad donde era requerido, siempre con su familia junto a él. Los padres de Tom Cruise se divorciaron cuando residían en Otawa, Canadá y la madre prefirió regresar a su país y se instaló en Kentucky.

Tom tuvo problemas de aprendizajes por su dislexia y tampoco fue el más popular de sus clases. Se dice que asistió a 14 escuelas antes de cumplir los 15 años. Por aquella época quería ser monje, pues la práctica del catolicismo era tradición en su casa, donde se sentía la raíz irlandesa que había. Económicamente la familia siempre pasó dificultades, La separación de sus padres lo marcó, pero también resultó algo bueno, pues el ingeniero era violento y en varias ocasiones ejerció violencia sobre la madre del actor y sobre el mismo Tom. Era “un mercader del caos”, dijo en una entrevista el histrión que sentía temor por él, más que respeto.

Al salir de la secundaria abandonó sus ganas de ser monje, había estado en un seminario católico de Cincinnati a sus 14 años, y abrazó la idea de se artista. Fue a Nueva York a estudiar y luego viajó a Los Ángeles en busca de oportunidades. Allí fue mesero y limpió mesas hasta que antes desus 20 años finalmente le dieron su primera oportunidad.

Fue en la película de Franco Zeffirelli, Amor sin fin. Después, en 1983, vendría Risky Business y El color del dinero. Su primer gran éxito llegaría en 1986 con Top Gun. De ahí en adelante se esculpiría su imagen de actor de acción, aunque también hay que decir que ha tenido papeles muy emotivos o dramáticos que han evidenciado su indudable capacidad histriónica. Rai Man en 1988; Jerry Maguire, en 1996; Ojos bien cerrados, en 1999 o Magnolia en 2000 dan prueban de ello. Sin embargo, el premio Óscar le ha sido siempre esquivo, pues ha estado nominado, pero nunca lo ha obtenido. Tom se ha tenido que conformar con los Golden Globes, los People Choice Awards y otros similares.

A Colombia llegó cuando produjo y rodó la película sobre el piloto de la mafia Barry Seal en 2017, que estuvo al servicio de Pablo Escobar y luego colaboró con la DEA.

EN cotbr epróximo estrenara Digger, una pelícual del mexicano Alejandro G. Iñárritu donde encarna interpreta a un magnate petrolero.

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