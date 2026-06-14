‘Toy Story 5’: fecha de estreno, personajes nuevos y por qué invita a volver a jugar

Hace treinta y un años, Woody, un vaquero de plástico y Buzz Lightyear, un astronauta de juguete, cambiaron para siempre la historia del cine animado, Hoy están de regreso a la pantalla grande.

‘Toy Story 5′, la nueva producción de Disney y Pixar, uno de los estrenos más esperados del año, llega con una historia donde la tecnología es ahora parte de la vida de los niños.

‘Toy Story 5’: una historia para el mundo actual

Esta quinta entrega enfrenta a los juguetes de Bonnie con Lilypad, su rival más inesperado, una tableta inteligente con forma de rana que se ha convertido en la favorita de la niña. Esta tecnología le propone a la niña una una nueva forma de relacionarse con sus amigos a través de una plataforma de chat que representa una visión moderna del juego y la amistad.

Pese a parecer opuestos totales, Jessie y Lilypad comparten algo esencial: ambas harían cualquier cosa por el bienestar de Bonnie. Dirigida por Andrew Stanton junto a McKenna Harris, ‘Toy Story 5′ presenta la reflexión del significado de jugar, conectar y querer en un mundo hiperconectado.

‘Toy Story 5’: así vivieron los famosos la premiere en Colombia

Woody, Buzz y Jessie enfrentan su mayor desafío: un mundo donde las pantallas amenazan con reemplazar el juego. Fotografía por: Pixar

Este fin de semana, los seguidores de la cinta revivieron recuerdos con sus juguetes favoritos, en una proyección cargada de nostalgia y emoción. Los testimonios de los famosos que asistieron dejaron varias reflexiones.

El creador de contenido Ami Rodríguez compartió sus pensamientos sobre el mundo que retrata la película: “Muchas personas se la pasan pegadas al celular y no comparten con sus amigos o familia, y me parece muy triste. Amo los juguetes, y aunque trabajo para la tecnología y las redes sociales, también me encantan los juegos de mesa: son buenos para la memoria y nos alejan un poco del scroll constante”.

Varios actores asistieron a la proyección, uno de ellos Emmanuel Restrepo, quien compartió sus pensamientos al salir de la función. “Creo que la tecnología es maravillosa y poderosa, pero se nos olvida que estamos aquí, en el presente. Por eso es tan importante el objeto físico, el juguete: es una oportunidad para concentrarse en el aquí y ahora”. Para Sara Pinzón, esta fue la ocasión perfecta para volver sobre esos momentos de infancia: “Mi juguete favorito, me acuerdo porque todavía lo tengo, es un perrito cafecito de peluche que se llamaba Pipo. Lo conservo porque los juguetes son parte esencial de la vida de uno. Recuerdo que me reunía con mis amigas y jugábamos. Y todavía compro juguetes, me encanta conectar con la niña que llevo dentro”.

“A mi familia y a mí nos encantan los juegos de mesa”, dice Carolina Cuervo. “A veces cuando crecemos nos volvemos súper serios y creemos que todo tiene que ser difícil, pero si uno no pierde esa capacidad de pensar que la vida es un juego, de ser flexible y creativo, de relajarse y divertirse, todo fluye mejor”.

¿Cuándo se estrena ‘Toy Story 5′?

La película de Disney Pixar llega a Latinoamérica a partir del 17 de junio para recordar que en un mundo cada vez más digital, la imaginación y los vínculos que crean los juguetes siguen siendo especiales. “La tecnología es un complemento que tenemos que aprender a manejar sin perder la conexión, los valores y el poder del juego”, dice Yesenia Niño, gerente general de Cinecolor Colombia, quien menciona que esta es una película que disfrutaron los padres en su infancia y hoy pueden disfrutarla con sus hijos.

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