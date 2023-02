3 películas de Adam Sandler y Jennifer Aniston que puedes ver en Netflix

Adam Sandler y Jennifer Aniston conforman una de las parejas, ficticias, más solicitadas en la comedia de Hollywood y varios de sus seguidores en todo el mundo se preguntan si su química es igual de fuerte o real que la que han demostrado, perfectamente, delante de las cámaras. Aunque su primera película juntos no se dio hasta hace doce años, su relación es mucho más antigua de lo que conoce el público, Sandler y la estrella de Friends estudiaron en el mismo bachillerato, cuando no tenían trabajo y ni pensaban ser actores; desde entonces son amigos.

Su conexión es tal que en varios discursos ambos se han dedicado, mutuamente, palabras de agradecimiento, cariño y admiración por el otro. La ex de Brad Pitt ha llegado a decir, incluso, que confía plenamente en que llegaron a “ser familia en otra vida”. El actor de 56 años tuvo la fortuna de entregarle a la estrella, en 2019, el premio People’s Icon Award y la hizo llorar con su discurso. “A los fans de Jen en todo el mundo ella es amada, pero a las personas que tienen la fortuna de conocerla y pasar el rato con ella, te daré una lista sobre Jen: ella es leal, ella es generosa, ella es sarcástica, divertidísima, inteligente, fuerte, tan dulce, tan solidaria, tan hermosa, amante de los perro y artistas, es una artista, una comediante, amable con su familia, amable con todos, increíble con los niños, una gran productora, una gran solucionadora de problemas, una gran fabricante de bebidas verdes, solo una gran amiga con esa sonrisa y esos ojos azules y seguro el humano favorito de mi esposa en el planeta, ella realmente es una chica increíble, ella es exactamente como crees que es todo el mundo, y la amo, realmente amo a esta chica, y me encanta ser su amigo, me canta hacer películas con ella y espero que lleguemos a hacer eso mucho más”, expresó.

El dúo entre los actores de Hollywood Jennifer Aniston y Adam Sandler sigue siendo uno de los más cotizados en las películas de comedia. Foto: Cortesía Netflix - Cortesía Netflix

Películas de Adam Sandler y Jennifer Aniston

En el 2011 protagonizaron la primera película juntos: Una esposa de mentira, cinta que produjo Adam Richard Sandler con su propia empresa, fundada en 1999, Happy Madison Productions. Se volvieron a unir ocho años después, en 2019, con la película de comedia y misterio de Netflix, Murder Mystery. Su junte fue tan poderoso que dio pie a una secuela de esta última película, la cual se estrenará el próximo 31 de marzo.