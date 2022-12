Alejandro Fernández en Colombia: mariachi, éxitos y homenaje a Vicente Fernández

El 2023 viene cargado de mucha música y conciertos. Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, se prepara para realizar su gira Hecho en México, con la que recorrerá varias ciudades de Latinoamérica y que comenzará el 20 de febrero del próximo año.

Alejandro Fernández confirmó que vendrá a Colombia el próximo año con su gira Hecho en México. El artista dialogó con Vea y reveló algunos detalles de las novedades para el 2023. Foto: Cortesía del artista - Cortesía del artista

El artista mexicano estará con su banda, compuesta por más de 20 músicos, con quienes brindará un espectáculo sin precedentes. En diálogo con Vea, el hijo del ‘Charro de Huentitán’, habló de su regreso a Colombia.

Háblanos un poco de su gira ‘Hecho en México’

“Me siento feliz de arrancar ya en los escenarios, después de esta pausa forzada que tuvimos. Abrimos en Chile y ahí va a ser la ventana la que me va a abrir para poder empezar toda la gira de Suramérica. De ahí nos vamos a Argentina, estaremos en Chile, después en Paraguay y Ecuador. En Colombia cantaremos el 17 de marzo, en el Movistar Arena en Bogotá, y en Medellín el 18, en el Estadio Atanasio Girardot”.

¿Qué significa para ti regresar a Colombia?

“Muy contento de regresar a Colombia. Tuve la oportunidad de ir el año pasado a unos festivales donde me fue de maravilla. Siempre veo a Colombia totalmente diferente al resto de Suramérica, porque sé el cariño, y me tocó, no me lo platicaron, sino que lo viví, acompañando a mi padre en varias giras, y yo creo que era uno de los mercados más grandes, sin duda alguna, de los que tenía mi padre y por ahí me vendí con él con el cariño de todos los colombianos”.

¿Qué tiene de diferente y especial esta gira?

“Tenemos mucho que cantar y qué contar, así que vamos a estar promocionando el disco de Hecho en México, que va a ser del playlist que llevamos, el 60%. Obviamente vamos a estar haciendo un recorrido por todos mis éxitos de música mexicana, de las viejitas y el recorrido que tuve de las canciones por el pop también, que no pueden faltar en mis shows, pero los hicimos con arreglos de mariachi, eso sí lo tiene que saber el público, el espectáculo es casi 100% de mariachi. Normalmente antes nosotros hacíamos como una transición en el pop y ahora es 100% con mariachi y vestido de charro”.

¿Cómo será el homenaje que le harás a tu padre Vicente Fernández?

“Dentro de todo lo que tenemos programado, hay un momento en el show donde le hacemos un homenaje un poco largo que prácticamente cantamos las canciones más exitosas de mi padre en sus últimos años o los hits más grandes de su carrera. Va a ser una sorpresa que vayan escuchando cada canción”.