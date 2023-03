Anitta celebró sus 30 de fiesta en Rio con estrellas del mundo del espectáculo.

Anitta, la estrella de la música global de origen brasileño celebró su cumpleaños número 30 por adelantado con una gran fiesta en la ciudad de Rio de Janeiro en Brasil a la que asistieron varias celebridades del mundo del espectáculo. La interprete del éxito ‘Envolver’ y ganadora de importantes premios a nivel mundial como los Grammy y los Billboard, es reconocida en su país natal por sus animadas celebraciones llenas de personajes del mundo del entretenimiento.

Anitta y Lil Nas X

LOS INVITADOS A LA FIESTA DE ANITTA

La moda, la música y el baile fueron la predominantes en la fiesta de cumpleaños de Anitta, celebrada un par de días antes de la fecha real de su natalicio, que es el próximo 30 de marzo. A la rumba que tuvo lugar en uno de los bares de moda de Rio asistieron personalidades y artistas de talla mundial como el cantante y rapero Lil Nas X, la top model brasileña Alessandra Ambrosio y la actriz carioca Bruna Marquezine, entre otros grandes y famosos amigos de la artista multiplatino.

LAS CONDICIONES DE ANITTA PARA ASISTIR

Entre los hechos más curiosos de la celebración del cumpleaños 30 de Anitta estuvieron las curiosas reglas de asistencia que impuso la estrella de la música brasileña a sus invitados, condiciones que causaron polémica en redes sociales días antes del evento. No llevar más invitados o acompañantes, no tomar fotos ni videos y no molestar a las celebridades fueron algunos de los mensajes que la cantante y bailarina dejó como requisito para poder asistir a su fiesta.