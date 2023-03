Arón Piper nos revela detalles de ‘Sayen’, película sobre la comunidad mapuche

El pasado 3 de marzo se estrenó por Amazon Prime Video la primera trilogía de acción chilena, ‘Sayen’. La cinta de ficción está dirigida por Alexander Witt y protagonizada por el actor español Arón Piper y la actriz chilena Rallen Montenegro.

La trama de la película aborda una comunidad mapuche que se ve amenazada por la llegada de empresas extranjeras que buscan explotar las tierras.

Una mujer de la comunidad, descubre una peligrosa conspiración liderada por una Corporación que está destruyendo las tierras de su familia y los ecosistemas locales en toda América Latina. Sayen tendrá la tarea de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia.

Sinopsis de ‘Sayen’

En los bosques del sur de Chile, Sayen, una joven mapuche, se propone cazar a los mercenarios que asesinaron a su abuela. Utilizando su entrenamiento, es capaz de sobrevivir y voltear el juego contra estos intrusos. Debe elegir entre alejarse o proteger a los suyos y a otros grupos indígenas de la siniestra corporación que amenaza sus tierras y medios de subsistencia.

Sayen, una mujer mapuche, descubre una peligrosa conspiración liderada por una corporación que está destruyendo las tierras de su familia y destruyendo los ecosistemas locales en toda América Latina. Sayen tendrá la tarea de llevar el caso ante la justicia y salvar el legado de su familia. Primera entrega de una trilogía.

Entrevista con sus protagonistas

En entrevista exclusiva por Revista Vea, sus protagonistas Arón Piper, Rallen Montenegro, Eduardo Paxeco, Enrique Arce y Roberto García nos revelaron detalles del filme.

“Opino que la trama de Sayen está muy bien, que cumple sin duda la función de entretener y además se le suma un plus que es dar visibilidad al conflicto Mapuche que yo no conocía, pues no había estado en Chile, no lo conocía. Y es una forma muy bonita de mostrarle esta cultura al mundo”, aseguró Piper.

“Hay que decir que lo primero era que estábamos en tiempos de Covid y fue una experiencia nueva en casting, porque todo el material había que enviarlo grabado con un instructivo muy estricto de cómo hacerlo. Así que en ese sentido fue novedoso. Yo no tenia idea hasta que terminó el casting, vi lo grande que fue la convocatoria”, dijo Rallen.

