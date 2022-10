Así se conservan jóvenes y bellos Laura Acuña e Iván Lalinde de La Voz Senior.

Apropósito de la reciente portada de la revista Vea en donde Laura Acuña e Iván Lalinde, presentadores de La Voz Senior de Caracol Televisión, fueron sus protagonistas, ellos nos contaron cómo hacen para mantenerse siempre en forma, jóvenes y bellos. Laura tiene 40 años e Iván 48, sin embargo, pareciera que a ninguno le pasan los años y, por el contrario, con el pasar del tiempo se conservan cada vez más radiantes y atractivos. Al respecto ambas celebridades colombianas nos revelaron algunos de sus secretos más preciados de salud y belleza.

LAURA ACUÑA SE CUIDA DEL SOL

La abogada de profesión y presentadora bumanguesa Laura Acuña nos compartió parte de su secreto de belleza y ‘eterna juventud’ con algunos tips para seguir viéndose a los 40 y después de dos hijos, mejor que nunca. “Hay que hidratar la piel muy bien, eso es clave. Cero sol y ayudarse con productos de calidad. En mi caso la línea Brigth Boost de Neutrogena ha hecho la diferencia. Hago rutinas en el día y la noche de hidratación y limpieza. Y visito al Doctor Hamilton, experto en medicina estética y antienvejecimiento, para que me ayude con rutinas que estimulen el colágeno de adentro hacia afuera”, reveló la bella y carismática conductora de La Voz Senior.

IVÁN LALINDE AMA EL DEPORTE

El periodista paisa Iván Lalinde de 48 años respondió así a la pregunta ¿Cuál es tú secreto y que cuidados tienes para lucir tan guapo? “No tengo hijos… ¡unas por otras! Puedo darme el lujo de dedicarme tiempo, de consentirme, lo que no pago en colegios, universidades y rumbas de adolescentes, lo invierto en mi felicidad”, y agregó parte de sus rutinas, “Hago deporte, me muevo, trato de comer lo más sano posible sin privarme de mis hamburguesas con papitas y mis postres. Disfruto mucho la vida, sobre todo la que es gratis: los atardeceres, el mar, los amaneceres, el campo y respirar… Me doy mis aires. Eso me tiene así cari feliz”, afirmó con orgullo y evidente sensación de plenitud.

