Así se vivió el concierto de The Killers en Bogotá

The Killers es una de las mejores bandas de rock estadounidenses. En sus casi veinte años de vida artística, la agrupación ha grabado siete álbumes de estudio, entre los que se destacan Live from the Royal Albert (2009) y Don’t Waste Your Wishes (2016).

En los próximos días, The Killers presentará su show en Santiago de Chile, Sao Paulo y Brasilia, en medio de su gira mundial, Imploding the Mirage Tour.

Anoche, The Killers se encontró con sus fans en Colombia. El coliseo Live de Bogotá fue el sitio escogido para que la banda de Las Vegas emocionara a sus seguidores con éxitos como Runaway Horses, Boy, Mr. Brightside, When You Were Young, Somebody Told Me, Over And Over, Ready For The Floor y Boy From School.

“Estoy muy feliz de estar aquí, es un sueño hecho realidad, cuando vinieron la vez pasada quería venir a verlos porque los amo, pero era muy adolescente y no tenía plata (…) Por esta noche es tan especial para mí, estoy muy feliz y me cantaré cada una de las canciones”, aseguró Alejandro Pacheco en diálogo con Revista Vea en medio del evento musical.

Esta es la cuarta vez que la banda, liderada por Brandon Flowers, visita Colombia. The Killers cantó en nuestro país en 2009, luego se presentó, en 2012, en el marco del Festival Estéreo Picnic, y también en 2018.