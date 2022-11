´Café con aroma de mujer´: así fue la producción digital de su detrás de cámaras

En mayo de 2021, RCN Televisión estrenó el remake de la famosa telenovela Café con aroma de mujer, la cual sumó importantes esfuerzos desde todos los departamentos involucrados para ser grabada y emitida en el mismo año.

Te puede interesar: Fotos: así luce en la actualidad el elenco de ´La hija del mariachi´

Camila reforzó sus habilidades como producción. A largo plazo se enfocará en el rol de coordinación de producción. Foto: Cortesía

Camila Pacheco, quien se desempeñó como productora digital del detrás de cámaras de esta producción, protagonizada por Carmen Villalobos y William Levy, habló sobre su experiencia. “Uno de los principales retos fue volver a rodajes tan grandes después del 2020, pero el Canal RCN y todas las personas que trabajan en el departamento de producción hicieron su mejor esfuerzo para cuidar de nosotros, fuimos testeados regularmente y las normas dentro del rodaje fueron estrictas”.

Gracias a una subcontratación, Camila trabajó directamente con el equipo de rodaje del canal RCN y el grupo de contenido digital de Telemundo. Esta experiencia le brindó la oportunidad de ir a la grabación de la novela durante un mes completo.

Toda una experiencia

“Pude vivenciar el trabajo en equipo, el profesionalismo de todos los actores y la calidad humana de todas las personas involucradas. El jefe de producción nos hizo sentir en familia, y es por ello que todo el material que salió al aire de detrás de cámaras fue espectacular y natural. Todos se sintieron bienvenidos a adueñarse de nuestra cámara para contar un poco acerca de su personaje y de diferentes momentos de la historia que se estaba grabando”, comentó Pacheco.

Este rodaje reforzó sus habilidades como productora y le aportó conexiones invaluables y recuerdos “muy entretenidos”, como asegura la profesional. “A lo largo de los años, me he dado cuenta de mi potencial como productora, es algo que se me facilita y me encanta seguir aprendiendo. Durante el 2020, un año tan desafiante para todos, pude asistir a un curso español para coordinación de producción. Creo que a largo plazo mi carrera puede enfocarse en ese rol”, agregó.

Te puede interesar: Ganadores Latin Grammy 2022: Sebastián Yatra, Carlos Vives y Marc Anthony