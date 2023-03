Colombiana llega a lo más alto en el Top Model Of The World. Conócela

Se realizó en la ciudad de Sharm El-Sheij en Egipto la edición 28 de Top Model of the World, el concurso de modelos más importante del mundo. Allí las representantes de México y Colombia fueron las protagonistas al lograr quedarse con los dos primeros lugares de este certamen.

De izquierda a derecha: Leicy Rivas de Colombia, Marian Macías de México y Sandani Peiris de Sri Lanka, el top 3 en Top Model Of The World 2023. Foto: cortesía

Las candidatas de México, Colombia y Sri Lanka se impusieron sobre decenas de candidatas de todo el mundo en el concurso de modelaje más importante del mundo, Top Model Of The World, que este año se realizó en Egipto. Allí Marian Macías de México ocupó la primera posición, la segunda fue la colombiana Leicy Rivas y el tercer lugar lo ocupó Sandani Peiris de Sri Lanka.

Te puede interesar: ‘Imagine Dragons deslumbró anoche con su concierto en el Coliseo Live de Bogotá'.

QUIÉN ES LEICY RIVAS, COLOMBIA EN TOP MODEL OF THE WORLD

Tras ser reconocida como virreina en este importante concurso de modelaje, Leicy Rivas declaró: “Mi principal motivación fue representar muy bien a mi país, pero en especial al Chocó y al Valle del Cauca, lugares en los nací y crecí. Llegar hasta Egipto y ser considerada por el público, el evento y el jurado como la segunda mejor modelo del mundo me impulsa a seguir adelante con las metas que me he marcado para seguir creciendo como persona y profesional”, afirmó la colombiana.

Leicy Rivas nació en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, y actualmente está radicada en Santiago Cali. Comenzó su carrera como modelo a los 13 años en la academia IAmodels de Cali, con la que logró su primera pasarela nacional al llegar a Colombiamoda a los 18 años. Luego siguió creciendo en el medio del modelaje llegando a participar en importantes eventos y trabajando para grandes marcas. Entre las pasarelas en las que ha participado se encuentran Cali afroshow, Cali exposhow, BCapital, Bogotá Fashion Week, Cali Distrito Moda, entre otros. Tambien participó en el reality La Agencia: Batalla de Modelos, de Caracol Televisión. Ahora espera triunfar a nivel internacional.

Te puede interesar: ‘Revista Vea te invita a disfrutar el concierto de Alejandro Fernández’.