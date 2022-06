Dos actores de televisión exponen sus obras gratis en la Casa del Valle

1/8 MARIA GARCIA Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 2/8 JULIAN HOYOS-ANI ARISTIZABAL Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 3/8 AMPARO PELAEZ Y AMAPARO PEREZ Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 4/8 MANUELA DE LA CRUZ Y VICTOR HUGO RUIZ Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 5/8 JENNY VILLADA-MARIA CLAUDIA TORRES-CLAUDIA VIVIANA POSADA Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 6/8 MAFE FABRE-JAVIER RIVEROS Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 7/8 SARA MICHELLE LAMPREA Y SHERREN LONDOÑO Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO 8/8 CLARA LUZ ROLDAN -TAKASUGI MASAHIRO-EMBAJADOR DE JAPON Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO

Víctor Hugo Ruiz, el actor de telenovelas que quedó en el recuerdo colectivo como el hermano de la ´Niña Mencha´ en Gallito Ramírez, y Ani Aristizábal, la actriz que debutó en Perro amor como Vivian y fue parte de La Gente de la Universal, son dos vallecaucanos que además de los escenarios disfrutan con otra rama del arte que ahora están visibilizando. Los dos son pintores profesionales y actualmente hacen parte de un colectivo de artistas vallecaucanos que está exponiendo en la Casa del Valle. El colectivo lo completan Luz Stella Rey, ceramista del Valle, que nunca antes había expuesto y esta vez dijo sí, ante la insistencia de los directivos de la casa regional en Bogotá; y Julián Hoyos, es un artista escenógrafo que también expone sus obras. “Para mí es una alegría muy grande y un privilegio que me hayan invitado a participar en esta exposición. Es muy gratificante que la Casa del Valle nos visibilice a los vallecaucanos que estamos en Bogotá, dijo Hoyos en la inauguración del evento el pasado miércoles 22 de junio, recién llegado de exponer en Brasil.

El evento inaugural contó con un concierto del la Orquesta Guitarras de las Unión de Costa Rica y otra presentación de la Orquesta Nacional de Guitarras de Colombia, esto porque la Casa del Valle además será sede del VII Festival Internacional de Orquestas de Guitarras próximamente.

LA exposición denominada ‘Valle Invencible, cantera de talento’ contendrá las maquetas que ha diseñado y construido el escenógrafo Hoyos de las más importantes óperas y obras teatrales de los años recientes.

Por su parte, la gestora Luz Stella Rey, que fue directora de los teatros Municipal de Cali y Jorge Eliécer Gaitán y Colón de Bogotá, expondrá sus cerámicas. Ani Aristizábal mostrará además de sus pinturas, algunos objetos con significado artístico, y Ruíz expondrá sus óleos.

ACTORES EMOCIONADOS CON LA EXPOSICIÓN

Volviendo a los actores que dejaron a un lado los libretos para preparar esta exhibición Ani expresó: “Estoy super emocionada cada vez que pasaba por aquí me imaginaba una cantidad de escenarios y hoy se hizo realidad”. Por su parte, Víctor Hugo admitió que él mismo llamó a la Casa de su departamento y ofreció su trabajo, ya que mucha gente ignora que pinta. “Siempre había querido exponer aquí y por eso yo mismo llamé a decirlo. Lo hice porque hace 4 años vi a una pintora vallecaucana llamada María Fernanda Cuartas exponiendo y me entusiasmó la idea de poder hacerlo algún día. Mucha gente no sabía que pintaba. Para mí es un arte, una pasión”.

