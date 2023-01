El top 10 de programas de televisión más esperados para el 2023

1. ‘Siervo’: se espera que esta serie de suspenso psicológico tenga, en su cuarta y última temporada, una conclusión emocional y dramática. Se estrenó el 13 de enero en Apple TV+.

2. ‘Sky Rojo’: La temporada final llegó con todos los protagonistas a definir en 8 capítulos que transcurren 6 meses después de la huida de las chicas desde Canarias. Una temporada que incluye en su elenco al cantante Rauw Alejandro. Se estrenó el 13 de enero por Netflix.

3. ‘Hunters’ (´Cazadores’): segunda y última temporada del thriller de conspiraciones de Amazon Prime. Un grupo de cazadores nazis en la Nueva York de los años 70. Se estrenó el 13 de enero.

4. ‘El último de nosotros’: uno de los dramas y de las adaptaciones de videojuegos más esperados del año. The Last of Us viene con grandes expectativas por los fanáticos apasionados. Se estrena hoy, por HBO.

5. ‘That´s 90s Show’: una nueva versión de la recordada serie That´s 70s Show, de 1995. Los hijos de los exprotagonistas pasan el verano en casa de sus abuelos mientras conocen a sus vecinos. Se anuncia que los actores Thoper Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Ashton Kutcher (Kelso), Mila Kunis (Jackie) y Wilmer Valderrama (Fez) harán apariciones en la nueva temporada. El anhelado estreno será en Netflix el próximo 19 de enero.

En 'Poke Face', Natasha Lyonne es Charlie Cale, la mujer que puede determinar cuando alguien le miente. Foto: Instagram

6. ‘Poker Face’: serie policíaca de 10 episodios, donde una mujer puede saber si alguien está mintiendo. Por Peacock el próximo 26 de enero.

7. ‘El proyecto 1619′: La ganadora del premio Pulitzer, Nikole Hannah-Jones, presenta una docuserie de seis partes, adaptada de su iniciativa publicada en 2019 en la revista New York Times y su serie de ensayos más vendidos. Profundiza en la historia de la esclavitud en Estados Unidos y sus consecuencias actuales. Estreno el 26 de enero, en Hulu.

8. ‘You’: en esta nueva temporada, el protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley), comienza de nuevo en Londres con un nuevo alias y se codeará con una nueva multitud en el Reino Unido. La primera parte se estrena el 10 de febrero y la segunda, el 10 de marzo. En Netflix.

Estos son los estrenos de marzo

9. ‘The Mandalorian’: La tercera temporada se estrena el primero de marzo, en Disney+. Repiten Pedro Pascal (Din Djarin), Gina Carano (Cara Dune), Emily Swallow (The Armorer) y Carl Weathers (Greef Karga).

10. ‘Yellowjackets’: se espera que la segunda temporada responda a varias de las incógnitas que quedaron sobre el equipo de fútbol femenino que sobrevivió al accidente aéreo y quien las atormenta. Estreno el 24 de marzo, en Showtime.