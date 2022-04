¡Éxito total! así fue la firma de autógrafos con Laura Barjum

La exreina Laura Barjum enamoró a los asistentes del centro comercial Santa Fé en una multitudinaria firma de autógrafos que organizó la Revista Vea.

Fanáticos de diferentes ciudades del país llegaron al centro comercial Santa Fé para compartir una tarde de moda y tendencias con Laura Barjum, quien, con una sonrisa en el rostro, recibió a sus mayores admiradores en la Plaza Ecuador del centro comercial.

Laura Barjum y Andrés Hernández, gerente general del centro comercial, le dieron la bienvenida a la tercera edición de ¡Santafé está de moda!, un evento que reunió a los amantes de las pasarelas del 31 de marzo al 3 de abril, sin duda, uno de los eventos favoritos de los asistentes al centro comercial.

“Gracias a todos los que vinieron a conocerme hoy en el centro comercial Santafé y a la Revista Vea por la invitación. Para mi es un honor compartir con todos mis seguidores”, aseguró la presentadora de Factor X.

Te puede interesar: Laura Barjum y los tres pecados en la moda que jamás se deberían cometer

Tres pecados en la moda

1) No usar la talla correcta. “Debes tomarte el tiempo de medirte las prendas”. Que no te quede tan grande, pero tampoco tan pequeña que termine resaltando atributos que no quedan bien. “Lo ideal es que te horme y te haga sentir bien”, dice Laura.

2) “Otro pecado es una falta de coherencia entre tu edad y lo que llevas puesto”, comenta la exreina, y menciona que a veces “las chiquitas quieren verse mayores y se visten y maquillan para eso y no se ve bonito”. O una señora muy madura con un cuerpo de mujer que pretende verse menor. “Creo que hay formas de aprovechar cada una de las etapas, sin poner etiquetas, porque la moda es libertad, es gozarse la etapa en la que estoy como hombre o mujer”.

3) Y un tercer pecado es “el exceso de mostrar marcas. Es algo innecesario tener el logo y el nombre de la marca en cada una de tus prendas”

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea