Florida, el placer de la buena vida

Florida es un destino imperdible a la hora de decidir a dónde viajar. Conocido como el Estado del Sol, está ubicado en el sudeste de los Estados Unidos y tiene costas en el Océano Atlántico y en el Golfo de México. Tiene 1.328 km de playa, y la diferencia horaria durante la época de verano es de una hora respecto a Colombia. El resto del año es igual que nuestro país.

En esta ocasión destacamos tres destinos: Fort Lauderdale, Orlando y Tampa. Aquí encontrarás los diversos lugares para visitar, según tus intereses.

FORT LAUDERDALE

Este lugar es conocido como la Venecia de América, por sus extensos sistemas de canales. Está ubicado en el condado de Broward y su clima es cálido durante todo el año.

El water taxi es una excelente opción para navegar por el New River y la intracoastal Waterway y ver las espectaculares mansiones y yates a lado y lado del río. Allí se puede disfrutar del entorno natural, lleno de iguanas y una gran variedad de aves. El servicio normal de este transporte tiene una hora de duración y ofrece 11 paradas a lo largo de la ruta. En cuanto a deportes, dar una vuelta en jet ski por el Waterway puede ser ideal. Otro sitio de interés es el parque estatal Hugh Taylor Birch.

En el Sawgrass Mills, uno de los mayores centros comerciales de Estados Unidos, se pueden encontrar las mejores marcas con precios increíbles. El lugar, que fue remodelado recientemente, ofrece además una gran variedad de restaurantes y cafés. El hotel AC Fort Lauderdale Sawgrass Mill/Sunrise está ubicado al lado del centro comercial, con un diseño moderno y muy europeo, cuenta con un roof top, donde es posible disfrutar de una copa y ver el atardecer.

Fort Lauderdale tiene restaurantes con todo tipo de comida: Louie Bossi’s, que ofrece variedad de pastas, bollería, gelatos y galletas que elaboran a diario. Está situado en el Bulevar de Las Olas.

Steelpan, frente a la playa, en el Sunrise Boulevard, ofrece cocina y bar de fusión caribeña-americana.

Matchbox: situado en The Colonnade Outlets. Allí podrás disfrutar de espectaculares pizzas hechas en horno de leña, miniburguers de Angus a la parrilla y una deliciosa cerveza artesanal.

ORLANDO

Situada en el centro de Florida, es la sede del condado de Orange y la ciudad central de la zona metropolitana del mismo nombre. Es una ciudad conocida, principalmente, por las atracciones para niños y jóvenes, y sus espectaculares hoteles.

PARA VISITAR

Winter Park: situado en el Lago Osceola. Allí se puede tomar un crucero guiado que durante una hora lo lleva a navegar por los tres lagos y los dos estrechos canales artificiales en la tranquila cadena de Winter Park, la comunidad más antigua de la Florida Central.

Museo de Arte Americano Charles Hosmer Morse: posee la colección más completa del mundo de las obras de Louis Comfort Tiffany, además de la historia de la creación de las lámparas y los vitrales más lujosos de la marca.

The Wine Room: un sitio donde se puede degustar la mejor variedad de vino del mundo, acompaña-da con tapitas de jamones y quesos.

Universal Orlando Resort: allí se encuentran tres parques temáticos: Studios Florida, Universal’s Islands of Aventure y Universal’s Volcano Bay. Los fans de Harry Potter disfrutarán de Wizarding World of Harry Potter y sobrevolar a Hogwarts. Otras atracciones son la nueva Jurassic World VelociCoaster, la montaña rusa más rápida y alta del Estado de Florida, la Hulk Coaster y la Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, Skull Island Reign of Kong, Spider- Man.

¿DÓNDE HOSPEDARTE?

Universal Orlando cuenta con ocho hoteles que tienen buses que van directo a los parques. Se puede adquirir el fast ticket o la entrada VIP, así la espera será menos demorada para disfrutar de las atracciones. Estos son: Universal’s Endless Summer Resort, Dockside Inn and Suites, Universal’s Endless Summer Resort- Surfside Inn and Suites, Hotel Universal’s Aventura, Universal’s Cabana Bay Beach Resort, Loews Royal Pacific Resort, Hotel Hard Rock y Loews Portofino Bay Hotel.

TAMPA BAY

La bahía de Tampa está ubicada en la Costa del Golfo de Florida. Este destino combina lo mejor de este Estado: las montañas rusas, la cultura cubana, actividades al aire libre durante todo el año y puestas del sol frente al mar. Además, es un lugar perfecto para la gastronomía con restaurantes galardonados, la elaboración de cerveza artesanal y la vida nocturna.

La diversa historia de la comunidad y su población mezclan influencias latinoamericanas, la cultura de los crackers de Florida y los descendientes de los inmigrantes cubanos, españoles, alemanes e italianos que convirtieron la ciudad de Ybor en la capital del cigarro.

LUGARES PARA VISITAR

Busch Gardens: parque zoológico de 1,35 kilómetros cuadrados con ambientación de África, con más de 12.000 animales de más de 250 especies. Se puede tomar un safari para recorrerlo, alimentar a las jirafas y tomarse fotos. Las mejores montañas rusas están en este complejo. No dejes de disfrutar Sheikra, Cheetah Hunt, Montu, Cheetah Hunt, Kumba, Scorpion, Iron Gwazi, Tigris, Air Grover, Sand Serpent, Apolo’s Chariot Alpengeist, Verbolten y Griffon, entre otras.

Allí también podrás disfrutar de una maravillosa oferta gastronómica y variadas bebidas de durante el día.

Zona del río Tampa Heights: los mejores restaurantes y una gran vista del puerto.

Ulele: en este restaurante podrás encontrar, entre otros platos, las mejores ostras, babilla y helado de tocino con chocolate.

Mercado público de Heights: para comer algo informal pero de gran variedad y calidad.

Hyde Park Village: tiene una gran oferta de restaurantes, bares y varias tiendas para comprar.

Para hospedarse: los hoteles Element Midtown y el JW Marriott Tampa Water Street, con un estilo moderno, de gran calidad y ubicación.

