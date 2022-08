Fotos: así luce actualmente Daniela Aedo, la protagonista de ‘Carita de Ángel’

Carita de ángel fue una de las telenovelas mexicanas infantiles más vistas en varios países del mundo. Fue emitida por primera vez en el año 2000 y protagonizada por Lissett Morelos y Miguel de León, y contó con la participación de Daniela Aedo, la pequeña de 5 años que interpretó a Dulce María.

Muchos la recuerdan por su ternura y su carita dulce y angelical. Actualmente, Daniela tiene 27 años y además de la actuación, que en un momento dejó de ejercerla, se inclinó por la música.

¿Qué pasó con la protagonista de ‘Carita de Ángel’?

La joven mexicana, quien actualmente luce irreconocible, reveló hace un tiempo a través de sus redes sociales qué pasó con ella, después de haber participado en esa exitosa producción. “Después de Carita de ángel hice varias novelas, Vivan los niños, Contra viento y marea, Velo de novia, y hubo un punto en que empecé a ir a la primaria y me gustaba tanto estudiar que dije: ‘Tal vez quiero ver qué más puedo ser en la vida y tener mi escuela’. Tengo mis amigos de la primaria, la secundaria, la prepa y la universidad. Y justo en la prepa me di cuenta que, también tenía cierto gusto por la música. Empecé a tocar la guitarra, a componer, a cantar, y entré al Berklee College of Music, y estudié música en la universidad”, reveló. Además, la actriz, quien actualmente tiene 27 años, también ha hecho doblajes para series de Disney y películas mexicanas.

En su cuenta de Instagram tiene 616 mil seguidores. Sus foto y videos evidencian el gran cambio físico que ha tenido con el paso de los años. Sin embargo, sigue conservando el mismo rostro angelical que tenía cuando era una niña.

La joven contó a través de su cuenta de TIk Tok, que llegó a Carita de ángel por una casualidad. “No sé si saben, pero a Carita de ángel yo llegué al casting por coincidencia, no era tanto porque mis papás quisieran que yo fuera actriz, pero vieron que me gustaba mucho y pues ya, lo hice”.

A pesar de que han pasado 22 años desde que Daniela interpretó a Dulce María, sus seguidores no olvidan su participación. “Ay, cuánto amaba a esa pequeña”, “yo amo esta novela, sobre todo tu personaje tan dulce y ocurrente”, “eres una belleza total desde pequeña”, “¡Por siempre serás mi carita de ángel! ¡Tan bella!”, “sigues conservando la ternura de Carita de ángel”.

