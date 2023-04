Fotos: así luce actualmente John Ortiz, ‘Mateíto’ en ‘Pandillas, guerra y paz’

Una de las telenovelas más recordadas por los televidentes colombianos es Pandillas, guerra y paz, que fue emitida en 1999 por el Canal Uno y en el 2004 por el Canal RCN. Su historia fue el reflejo de la realidad de los barrios con más índice de delincuencia en Colombia, y, además, la producción mostró otras problemáticas que afectaban la juventud en Bogotá.

¿Quién era ‘Mateito’ en ‘Pandillas, guerra y paz’?

Un grupo de pandilleros fue creciendo y, con el paso de los años, sus integrantes terminaron convertidos en peligrosos delincuentes. Uno de los personajes más destacados fue Mateo Hernández, un joven de 18 años que estaba cursando noveno grado, vivía con su madre y vendía drogas en su colegio. Ese personaje fue interpretado por el actor John Alexander Ortiz. Su particular acento y comportamiento hicieron que quedara en el recuerdo de miles de televidentes.

Además de ese personaje, el reconocido actor también hizo parte de la producción De pies a cabeza, donde interpretó a ‘Nano’. Poco a poco fue llegando a la cima, pero, en marzo del 2006, su vida cambió para siempre.

¿Qué le pasó a ‘Mateíto’ de ‘Pandillas, guerra y paz’?

El actor, quien para ese momento se encontraba en pleno auge por la telenovela, vivió una tragedia que fue propiciada justamente por su personaje. Todo ocurrió cuando John Alexander se encontraba departiendo con un grupo de amigos en un establecimiento público. De repente, en medio de una riña fue atacado por un hombre que le propinó dos disparos. “En mi papel yo interpretaba a un pandillero y a lo mejor este joven se montó tanto en la película y lo que yo interpretaba que creía que esa era mi vida. Se volteó y me dijo los actores también se mueren y me disparó”, relató en una oportunidad el actor.

Ese accidente lo dejó gravemente afectado pues el artista no pudo volver a caminar y quedó en silla de ruedas. “Yo vi un fogonazo. En ese momento sentí como si apagaran un botón de la cintura para abajo. Dejé de sentir mis piernas”, dijo para el canal de YouTube de Thomas Bergling.

Esa frustración le generó una profunda depresión pues el parte médico no era el más alentador. La bala no solo había afectado su costado izquierdo, sino que, además, había destrozado su médula espinal. “El doctor llegó a decirme que si tenía novia que tenía que hablar con ella porque nunca iba poder tener hijos (…) lloraba cada vez que me veía en una silla de ruedas”.

El actor relató lo que en ese momento el cuerpo médico le dijo: “‘Tiene la columna destruida. La bala pasó por la médula, se la cortó en dos. Usted va a estar postrado en esta cama durante semanas, va a estar postrado en silla de ruedas durante toda su vida’”.

Así luce actualmente John Álex Ortiz, actor que interpretó a ‘Mateíto’

Bajo tono pronóstico y después de muchos años de terapias y múltiples tratamientos, el actor pudo volver a caminar con ayuda de órtesis y dos bastones alemanes. Además, se enfocó en buscar a Dios y predicar su palabra para sobreponerse a los obstáculos. Por esa razón, está alejando de la pantalla chica pues ahora está dedicado a brindar un mensaje de fe y fortaleza en Colombia y Estados Unidos, país donde reside actualmente junto a su esposa Diana López y sus hijos.