Fotos: parejas de famosos con gran diferencia en estatura

Shaquille O’Neal y Nicole Alexander

El cuatro veces campeón de NBA, que mide 2,16 cm, siempre se ha caracterizado por ser inquieto en el amor y por tener debilidad por las mujeres bajitas. Divorciado de Shaunie O’Neal (1,70 cm), tuvo, entre otros amores, a la estrella de TV Nicole Alexander, cuya estatura es 1,57 cm.

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere

Entre el boxeador ruso, de 1,98 cm y la actriz de 1,53 Nashville y Triunfos robados 3 todo o nada, nació una relación que fue intensa, pero no llegó al altar. La pareja, que tiene una hija, Kaya, que se quedó con el padre, lo intentó y hasta llegó a comprometerse. El problema no fue la altura, sino que tenían metas diferentes.

Jessica Simpson y Eric Johnson

Jessica Simpson pasó por un matrimonio fallido y por otras relaciones un poco tóxicas antes de conocer a Eric Johnson. En mayo del 2010, la actriz de Los duques de Hazzard, que mide 1,61 cm, inició un romance con el jugador de la NFL, de 1,91. Se comprometieron, tuvieron una hija, se casaron y tuvieron tres niños más.

Kylie Minogue y Paul Solomons

Aunque la intérprete de Can’t Get You Out Of My Head, de 52 años y 1,52 de estatura, tiene la noticia en secreto, todo parece indicar que está comprometida y pronto se casará con el diseñador Paul Solomons, director creativo de GQ, quien mide 1,82. Llevan tres años juntos.

Shakira y Gerard Piqué

El Mundial de Fútbol del 2010, jugado en Sudáfrica, fue el evento perfecto para que surgiera el amor entre el jugador de la selección española, que mide 1,94 cm y la cantante barranquillera, de 1,57. Sin embargo, hace unos meses, Shakira y Piqué anunciaron su separación.

