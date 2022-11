Harry Styles en Bogotá: habló en español y tomó aguardiente en su concierto

La espera terminó. Hacía ocho años que Harry Styles había cantado en Bogotá cuando hacía parte de la agrupación One Direction que lo lanzó a la fama, pero no había ofrecido ningún concierto en solitario hasta ahora que pisó el escenario del Coliseo Live convertido en una estrella mundial.

Harry Styles hizo vibrar a Bogotá este domingo 27 de noviembre Foto: Luz Alexi Castillo

Fue la noche del 27 de noviembre que hacia las 9 p.m. salió ante los gritos y la euforia de unas 25 mil personas, dentro de las que una gran mayoría eran mujeres y menores de edad, que cantaron y bailaron sus canciones, incluso en medio de las lágrimas por la emoción de ver al ídolo, que llegó a la capital en medio de su gira Love On Tour.

Delirante, así calificaron los asistentes la presentación del británico, que salió enfundado en un overol verde, camiseta rosa y tenis verde militar. EL mismo atuendo que ha usado en sus exitosos shows de Latinoamérica.

Harry Styles habló en español

La primera canción fue Music for a sushi restaurant. Siguió Golden, uno de sus grandes éxitos acompañado de su guitarra. Demostró que se defiende con el español cuando invitaba a cantar el coro con “uno, dos, tres…”. Fue entonces cuando dijo “Good night Colombia” y empezó a interpretar Adore you.

Demostró que habla español cuando expresó el placer de estar en el país: “Estar aquí en Colombia con ustedes”, fueron sus palabras exactas. Enseguida dijo en inglés: “Mi nombre es Harry y es un placer y cantar aquí esta noche. Gracias, muchas gracias. Han sido ocho años desde que estuve aquí y estoy muy, muy feliz de volver a estar aquí, significa mucho que estén acá”. Después de invitar a pasar una noche divertida con sus canciones, aún con la guitarra en la mano, evidenció su preocupación por sus seguidores. “Estoy muy emocionado de estar aquí, vamos a dar un gran show, pero lo más importante es que todos estemos a salvo, hay muchas personas aquí, hace mucho calor, lo que vamos a hacer es que las personas del piso, muy despacio, vamos a dar dos pasos para atrás. Si por alguna razón esto no es seguro, tendremos que parar”.

Siguieron los temas Daylight, Cinema, Keep Driving y Satellite. A las 9:47 p.m. antes de interpretar Matilda, advirtió de la falta de aire y el evidente aglutinamiento de las personas cercanas. Pidió silencio y se ausentó por unos minutos mientras las personas del primer piso tuvieron un poco más de espacio.

Harry Styles confesó que baila sala y tomó aguardiente

A las 10 p.m. el recital se reanudó. Harry dejó al descubierto que no fue ajeno a lo colombiano cundo dijo que en nuestro país aprendió a bailar salsa, disfrutar de Joe Arroyo y degustó una copa de aguardiente.

Harry completó su play list de la noche con She, Lights up, Canyon Moon, Treat people with kidness, What makes you beautiful, Late night talking y enseguida la icónica Watermelon sugar. Más tarde vino Love of my life.

El británico, que ya está en tierras peruanas donde ofrecerá su concierto el martes 29 de noviembre, se despidió con Sign of the times, pero regresó a la tarima ante la exigencia de sus admiradores para cantar As it was, uno de sus recientes lanzamiento, luego cantó Kiwi y abandonó el escenario abrumado por los aplausos y la histeria colectiva que lo alabó.